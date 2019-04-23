«Смотрите, не убейтесь»: Савченко вернулась в Раду в юбке

Впервые с момента выхода из следственного изолятора народный депутат Надежда Савченко посетила заседание Верховной рады. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Что касается моего будущего в этом парламенте, я буду продолжать работать народным депутатом, так как я давала присягу украинскому народу. Что касается дальнейшего будущего политического: да, я останусь в политике», — заявила депутат.

Отмечается, что в ходе визита Савченко в Раду ее сопровождали журналисты. На их вопросы отвечать на ходу нардеп отказалась, потребовав дождаться брифинга. Один из репортеров, пытаясь сделать удачный кадр, вышел перед парламентарием и едва не был сбит с ног.

«Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Также надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне... Пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь», — обратилась тогда Савченко к представителям прессы.

Фоторепортаж: Савченко впервые пришла в Раду в юбке __is_photorep_included12317359: 1

Она также подчеркнула, что пока не будет вставать в оппозицию к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает ФАН. Ранее Савченко поддержала кандидата от партии «Слуга народа».

«Я не буду вставать в оппозицию, мне хватило, в принципе, прочитать программу кандидата: это те пункты, которые я заявляла еще три года назад», — заявила парламентарий.

Савченко также дала Владимиру Зеленскому совет: «Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять...»

16 апреля Надежда Савченко была освобождена из-под ареста в связи с истечением срока меры пресечения. «Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заявила Савченко после освобождения в зале суда.

Суд также отпустил из-под ареста руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По версии Генпрокуратуры Украины, он вместе с Савченко причастен к подготовке терактов на территории Украины — в частности, покушения на президента Петра Порошенко. В связи с этим им грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Срок действия меры пресечения подозреваемых истек, в то время как следующее заседание назначено только на 7 мая.

После выхода из СИЗО Савченко сразу же заявила, что намерена вернуться в Верховную раду и «очистить ее от политического старья». Кроме того, она выразила уверенность, что теперь украинцы научились «не доверять вранью Порошенко», который обещал закончить войну за два дня, однако не сделал этого и не сделает никогда. «Украинцы за эти пять лет научились думать и решили мирным путем сменить всю систему, и мы поможем», — пояснила Савченко.

16 марта 2018 года Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

Незадолго до этого Савченко заявила, что «швырнет в лицо» Порошенко высшую государственную награду Украины — орден «Золотая звезда». Она также опубликовала в сети видеоролик, на котором, стоя в пустом темном зале заседаний Верховной рады под напряженную музыку,

Савченко говорит «бабах». После этого нардеп спрашивает с ухмылкой: «Шо, страшно?», и говорит, что «они» [власти Украины] боятся «нас».

СМИ сообщали, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет. Позже нардеп уточнила, что пистолет — наградной, и она как офицер ВСУ может носить его «везде, где захочет». Вскоре после этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому проносить оружие и боеприпасы любого типа на территорию административных зданий запрещается.

22 марта Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и за ее арест, передает НСН. На этом же заседании экс-летчицу задержали. Таким образом, нардепы поддержали предложение генпрокурора Юрия Луценко.

Он объяснил, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления. Кроме того, по его мнению, она может скрываться от органов досудебного расследования, оказывать влияние на свидетелей, а также совершать преступления против национальной безопасности Украины.