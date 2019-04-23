«Предатели найдутся»: как соратники бросают Порошенко

«Сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады [Андрея Парубия]», — такая запись появилась на сайте беспартийного украинского депутата Валерия Писаренко, который добавил, что «пришло время положить конец несправедливости, безнаказанности и беззаконию».

Попытки снятия с должности спикера Рады — одной из ключевых фигур событий зимы-2013/14 — связаны с началом уголовного преследования политика. В середине апреля Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против Парубия из-за превышения им служебных полномочий и злоупотребления властью.

Кроме этого, внефракционный депутат Сергей Мищенко внес законопроект о роспуске Верховной рады. Он мотивировал свое решение, что парламент не может в данный момент исполнять возложенные на него функции, и власть после выборов «необходимо перезагрузить».

Не дожидаясь выборов в Раду, соратники проигравшего на выборах президента Украины Петра Порошенко уже начали дистанцироваться от него.

Член «Блока Петра Порошенко», премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинскую избирательную систему необходимо изменить до выборов в Раду осенью 2019 года, иначе страну ждет разочарование. «Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», — предупредил Гройсман, которого цитирует «Громадське» телевидение.

Он добавил, что планирует создать к парламентским выборам новую политическую силу из «людей с хорошей репутацией», которые способны «не просто говорить, а реально делать вещи» на пользу стране.

Заявление Гройсмана означает, что он фактически рвет с партией «Блок Петра Порошенко», в которой состоит. Пока неясно, переживет ли осенние выборы в Раду сам блок, так как его создатель — уходящий президент Украины — потерял популярность у избирателей.

Гройсман же, как отмечают наблюдатели, дистанцируясь от Порошенко, пытается укрепить свои позиции при новом президенте Владимире Зеленском. До выборов в Раду осенью этого года Зеленскому придется работать именно с правительством Гройсмана. До выборов он может лишь назначить нового главу Совета национальной безопасности.

«Блок Петра Порошенко» был создан в 2014 году на основе нескольких поддержавших президента Украины политических партий. В августе того же года ее лидером был избран нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В 2015 году блок объединился с партией мэра Киева Виталия Кличко «Удар». В настоящее время у блока 135 места в Верховной раде.

Отход Гройсмана от партии — не единственный удар, который может получить «Блок Петра Порошенко». Экс-глава фракции в Раде генпрокурор Юрий Луценко может быть вскоре уволен со своего поста избранным президентом Зеленским. Правда, пути генпрокурора и президента Украины давно разошлись.

А незадолго до выборов генпрокуратура Украины вызвала на допрос целый ряд близких к Порошенко людей, включая главу его администрации Бориса Ложкина.

В свою очередь, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, супруга генпрокурора, надеется, что народных депутатов желающих покинуть Блок Порошенко и перейти в команду Зеленского будет немного. «Это нормальная ситуация наличия предателей, которые есть в любой команде, которые могут быть и в любое время», — сказала Луценко в интервью украинским СМИ.

Стоит отметить, что Луценко оценивает возможность досрочных выборов в Раду как «50 на 50». По закону, выборы должны пройти в октябре этого года — в них собирается участвовать партия «Слуга народа», основанная Зеленским.

Свое намерение участвовать в парламентских выборах подтвердил и сам Порошенко. Для проигравшего президента, попадание в Раду — возможность влияния на политику своего бывшего оппонента Зеленского, учитывая, что Украина — президентско-парламентская республика.

Для обсуждения ситуации, сложившейся после президентских выборов, Порошенко 23 апреля даже собрал представителей своего блока.

Между тем, тучи над Порошенко начинают сгущаться: против него может быть открыто уголовное дело в связи со злоупотреблением служебным положением. Судьи Окружного административного суда Киева просят Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) начать досудебное расследование в отношении украинского лидера Петра Порошенко из-за его критики решения суда по делу о национализации «Приватбанка», сообщают «Украинские новости».

Как отмечается в заявлении, руководство страны допустило выражения, которые являются «прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность». Подчеркивается, что эти действия были совершены с целью оказания давления. Судьи считают, что власти фактически пытались узурпировать судебную ветвь власти и оказывали незаконное влияние на представителей суда.