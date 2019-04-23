«Львов очень переживает»: как Зеленский испугал Галичину

Губернатор Львовской области Олег Синютка объявил о своем решении покинуть должность сразу же после второго тура президентских выборов, на которых Петр Порошенко с разгромным счетом проиграл Владимиру Зеленскому.

По результатам обработки 99% бюллетеней Зеленский набирает 73,23% голосов избирателей, Порошенко поддержали только 24,45%.

Синютка возглавил область на волне «майдана» 2014 года. Ранее он обещал уйти в отставку в случае проигрыша Порошенко: «Я оставляю пост главы Львовской областной администрации, но я остаюсь со Львовщиной, остаюсь с Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержка которых у нас есть, — в этом мы убедились вчера во время выборов», — заявил Синютка во время городского совещания.

Поддержка Львовской области стала слабым утешением для Порошенко, который уступил своему оппоненту Зеленскому почти в три раза. В то же время, причины, по которым жители Львовской области проголосовали за Порошенко, на первый взгляд, очевидны. Именно этот кандидат использовал в своей предвыборной риторике те направления украинской политики, которые ожидали от него жители региона. Об этом же говорит мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый.

«Львов — наиболее украиноязычный город в мире, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсом Европа — ЕС — НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко об этом говорил твердо. Каждый день, системно»,

— заявил Садовый во время телемарафона на канале «Громадьске».

Львовская область, которая была включена в состав СССР в 1939 году, а до этого находилась в составе Польши, всегда отличалась националистическими настроениями. В свое время именно здесь на конспиративной квартире, скрываясь от тогдашних польских властей, жил лидер украинских националистов Степан Бандера.

Причем антисоветские настроения здесь были сильны даже в советские времена, вспоминал в беседе с «Газетой.Ru» актер Леонид Ярмольник, уроженец тех мест: «Я слышал «москали и жиды», когда учился в школе…. Конечно, и западная Украина, и Львов обижены на те времена, когда без суда и следствия истребляли народ, но какое это имеет отношение к тем, кто живет сегодня?» — говорил актер.

При этом очевидно было ожидать победы Порошенко именно во Львовской области, поскольку в первом туре, который прошел 31 марта 2019 года, действующий президент также набрал наибольшее количество голосов именно в этом регионе. Тогда за Порошенко проголосовали 35,33% избирателей, тогда как Зеленского поддержали только 11,97% жителей области, для которой он был чужим.

Для сравнения, в регионах, также относящихся к Галичине, Ивано-Франковской и Тернопольской областях в пользу Порошенко проголосовали 21,38% и 24,39% избирателей соответственно. Зеленский в этих же регионах набрал, соответственно, 16,02% и 14,66% голосов (что несколько больше, чем в той же Львовской области).

Здесь следует учитывать и тот факт, что Львов, в целом, от одной избирательной кампании к другой демонстрирует поддержку политическим силам, играющим на поле националистических взглядов.

В 2010 году во втором туре голосования победила Юлия Тимошенко (86%), а Виктор Янукович, который и стал в итоге президентом страны, набрал только 9%.

В 2014 году после государственного переворота в Киеве меняется конъюнктура политического процесса на Украине, и Тимошенко больше не ассоциировалась с националистическими и ультрапатриотическими настроениями. Вышедшей из тюрьмы Тимошенко стали припоминать ее газовые контракты с Россией и говорить, что она «продалась Москве».

В 2014-м здесь в лидеры выходит Петр Порошенко, напрямую ассоциировавшийся с антироссийским и проевропейским курсом, что нашло отражение в ожиданиях жителей западных регионов страны. Поэтому неудивительно, что та же Тимошенко, победившая во Львовской области в 2010-м, набрала даже меньше, чем в среднем по стране — около 11%.

Порошенко в этом регионе в 2014 году получил около 70% при том, что в среднем по Украине он набрал 54,7%.

Поэтому результаты нынешнего голосования жителей Львовской области не вызывают особого удивления у украинских наблюдателей.

К слову, с этим же связывают и достаточно высокий (относительно других украинских регионов) результат Порошенко в Киеве. В столице за него проголосовали 36,95% избирателей (при среднем по стране 24,45%). Украинский политолог Даниил Богатырев в своем фейсбуке объясняет эти цифры как «результат многолетней массовой миграции в столицу из Галичины (в основном — из Львовской области, которая вся «бордовая»)».

«При [Леониде] Кучме галичане ехали [в Киев] как гастарбайтеры-плиточники, при [Викторе] Ющенко — как поучающие жизни чиновники непомерно раздутых «гуманитарных» министерств, при [Викторе] Януковиче — как все вышеперечисленное + кадры для майдана, при Порошенко — и вовсе как полноценные хозяева жизни. После всего описанного киевлянину уже не нужно ехать во Львов, чтобы ощутить «самобытную культуру Галичины». Для этого теперь достаточно просто выйти на Крещатик», — пишет политолог на своей странице в социальной сети.

Данное мнение не единично. Львов действительно в свое время превратился в поставщика кадров для центральной власти, однако, в отличие от тех же Днепропетровской и Донецкой, Львовская область сохраняет достаточно высокий уровень автономности в политическом плане, пишет украинский политтехнолог Василий Стоякин для портала «Украина.ру».

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что на центральный уровень перемещаются не только отдельные специалисты, но и целые политические силы, как, например, «Свобода» и «Самопомощь», — поясняет эксперт.

Действительно, гражданское объединение «Самопомощь», созданная мэром Львова Андреем Садовым, в 2004 году, со временем трансформировалась в политическую партию, которая в итоге была зарегистрирована в декабре 2012 года. То есть львовское региональное политическое движение, разрастаясь, стало одной из сил, оказывающих влияние на политический процесс всей Украины. Таким образом, получилось, что центральные власти уже не могли не считаться с позицией этой партии, тем более что оно пользовалось поддержкой жителей западных регионов.

Да и сам Садовый еще до официального старта избирательной кампании рассматривался как один из политиков, который может объединить ряд политических сил и стать одним из участников политической кампании. Однако мэр Львова снялся с президентской гонки.

В результате Львовская область всегда была ориентирована на проевропейский курс развития страны, и именно этих приоритетов, скорее всего, жителям региона не хватило в программных заявлениях Зеленского, который буквально говорил о необходимости провести референдум по данному вопросу.

«Должен быть референдум, украинцы должны [сами] решать, куда они вступают — в тот или иной союз», — говорил Зеленский еще до первого тура голосования в интервью западным СМИ.

В соцсетях жители Львова с досадой обсуждают итоги второго тура, указывая на проблемы войны и особо отмечая необходимость продолжения курса на евроинтеграцию Украины.

К тому же, беспокойство жителей Львовской области, вероятно, вызывает вопрос защиты результатов «евромайдана». И хотя Зеленский в глобальном плане не ставил под сомнение курс Украины и не намекал на пересмотр результатов событий зимы 2013/14 годов, Порошенко в этом отношении выглядел более стабильным кандидатом в глазах избирателей.

Поэтому говорить, что поражение Зеленского на выборах во втором туре в этом регионе произошло из личной неприязни к кандидату, вряд ли будет корректно. Глава Львова Андрей Садовый, в частности, дал понять, что политическое сообщество региона готово к диалогу, однако также он намекнул на важный символический аспект: если Зеленский один из первых визитов совершит именно в этот регион и будет иметь открытый разговор со львовским истеблишментом, то «он будет иметь поддержку и понимание».

Понимают это и в штабе Зеленского. Избранный президент еще 21 апреля пообещал посетить Львов, чтобы наладить контакты с жителями региона.

«Приеду во Львов. Для меня нет разницы — Львов, Днепр, Полтава или Кривой Рог — для меня это все украинцы.

Я обязательно приеду, буду разговаривать, общаться. Там есть какие-то вопросы… мы за закон про украинский язык. Думаю, там есть какие-то вопросы. Как гарант, я должен защищать украинский язык, и буду делать», — заявил он.