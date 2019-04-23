«С нетерпением ждем»: Госдеп верит в Зеленского. LIVE

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак надеется, что Владимир Зеленский сблизит Украину с ЕС и НАТО. «Владимир Зеленский получил серьезный мандат», — сказал Блащак, отметив поддержку Зеленского подавляющим большинством проголосовавших избирателей. «Надеюсь, эта поддержка будет использована для того, чтобы сблизить Украину с ЕС и НАТО», — заявил польский министр.
В микроблоге Twitter создан аккаунт президента Украины Владимира Зеленского. «Спасибо за доверие, Украина», — говорится в первой публикации аккаунта. В данный момент в профиле собраны репосты с реакцией мировых лидеров, внешнеполитических ведомств и СМИ на победу Зеленского. Вместе с тем, аккаунт еще не получил официальной верификации от Twitter.
Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. Согласно данным на сайте ЦИК, Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 524 тыс. 027 человек), за Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 516 тыс. 354 человека). Подсчитано 18 млн 467 тыс. 783 голоса избирателей.
Бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов и дальше ждать разрешения на въезд в Украину. Соответствующее заявление политик сделал в Facebook, комментируя заявление ГПСУ об отсутствии у Саакашвили оснований для законного въезда в страну. «Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — отметил он.
Депутат украинской Верховной Рады Наталия Королевская назвала победу Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом». По ее мнению, граждане Украины во втором туре президентских выборов проголосовали против «пятилетнего кошмара, в котором жила страна» при действующем главе государства Петре Порошенко. Депутат добавила, что свой вклад в победу Зеленского сделали «все представители этой непрофессиональной власти». Также Королевская заявила, что результаты выборов свидетельствуют о коллективном протесте граждан Украины против проводимой властями страны политики.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что позвонил победившему во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой. Также он сообщил, что поблагодарил Петра Порошенко, не уточнив, за что именно. «Я поблагодарил Петра Порошенко вчера, и, конечно, я имел телефонный разговор с новым президентом, избранным президентом Владимиром Зеленским», — сказал Гройсман.
Около половины украинцев считают, что в ходе дебатов кандидатов на пост президента Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского — победу одержал Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Сообщается, что дебаты между кандидатами в президенты так или иначе смотрели или слушали 80% украинцев. Большинство опрошенных смотрели телетрансляцию (58%), 20% смотрели или слушали трансляцию в интернете, 1,5% респондентов следили за трансляцией по радио. 20% украинцев признались, что не следили за дебатами. Согласно опросу, около половины опрошенных считают, что победителем в дебатах стал Зеленский, 14% отдали предпочтение Порошенко, еще 33% заявили, что была ничья.
США отмечают, что выборы были мирными и конкурентными, а их результат отражает волю народа. «Мы с нетерпением ожидаем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения общей цели обеих стран — безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», — подчеркнули в Госдепе.
Госдепартамент выступил с официальным заявлением относительно выборов президента Украины, отметив, что США с нетерпением ожидают на работу с Владимиром Зеленским. «Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Мы также поздравляем украинский народ с проведением выборов, которые отражают прочность демократии в Украине через 5 лет после Революции Достоинства и после пяти лет безжалостной российской агрессии», — заявили в ведомстве.