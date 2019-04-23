«С нетерпением ждем»: Госдеп верит в Зеленского. LIVE

Около половины украинцев считают, что в ходе дебатов кандидатов на пост президента Украины — Петра Порошенко и Владимира Зеленского — победу одержал Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Сообщается, что дебаты между кандидатами в президенты так или иначе смотрели или слушали 80% украинцев. Большинство опрошенных смотрели телетрансляцию (58%), 20% смотрели или слушали трансляцию в интернете, 1,5% респондентов следили за трансляцией по радио. 20% украинцев признались, что не следили за дебатами. Согласно опросу, около половины опрошенных считают, что победителем в дебатах стал Зеленский, 14% отдали предпочтение Порошенко, еще 33% заявили, что была ничья.