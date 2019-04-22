«Не ухожу из политики»: в Киеве прошла акция поддержки Петра Порошенко

В понедельник, 22 апреля, у здания Администрации Президента на Банковой улице в Киеве прошел митинг в поддержку лидера Украины Петра Порошенко. Политик появился в сопровождении своей супруги Марины Порошенко и выступил с речью перед участниками акции.

Это первое появление президента на публике после минувших выборов. Люди встретили его криками «Спасибо!», а во время выступления скандировали «Порошенко».

Руководитель Украины сообщил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах, которые состоятся через пять лет, в 2024 году.

«Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», — заявил политик.

После этого участники митинга начали скандировать «через год». На это Порошенко, улыбаясь, ответил: «Хорошо, друзья. Через год, так через год».

Президент подчеркнул, что не сомневается в победе, а его «команду никто не одолеет». Также лидер Украины заявил, что займется многими проблемами, включая децентрализацию, инклюзивное образование и другие.

«Наши главные победы впереди, потому что нам с вами надо защищать Украину. И если мы ее не защитим, никто не защитит. <...> Мы не будем больше допускать ошибок. Мы не дадим им разрушить нашу армию, язык, не дадим им сделать реванш нашей церкви, мы не дадим им остановить децентрализацию, инклюзивное образование. Наши главные победы еще впереди, и пусть все это услышат», — добавил Порошенко.

Он также выразил благодарность всем посетившим митинг и отметил масштаб мероприятия.

«Люди по-разному провожали президентов… Но такого, как сейчас Украина еще не видела», — сказал он.

«К следующим президентским выборам мы начинаем подготовку уже сейчас», — добавил Порошенко.

После этого он направился к публике, которая окружила его и начала выкрикивать «Спасибо!», «Лучший!», «Гордимся!».

Напомним, что накануне вечером, 21 апреля, администрация действующего президента Украины Петра Порошенко на своей официальной странице в Фейсбуке анонсировала акцию «Спасибо, Петр». Сбор поддерживающих Порошенко был назначен на 19.00 возде здания Администрации Президента.

«Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что было сделано за эти пять лет, за ассоциацию, безвиз, армию, децентрализации и все остальное», — говорится в описании акции.

По данным издания «112», на митинг в поддержку Петра Порошенко пришли сотни человек.

Ранее Порошенко заявлял, что уйдет из кабинета президента, но не из политики.

«Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику», — заявил он.

Срок президентских полномочий Порошенко истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления результатов выборов президента Украины.

Второй тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 21 апреля. В нем приняли участие Петр Порошенко и лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский набирает более 73% голосов избирателей. За действующего лидера страны проголосовали почти 25%. Сообщается, что Порошенко признал свое поражение на выборах уже после объявления результатов экзитполов.

«Дорогие члены команды, дорогие соотечественники, сотрудники СМИ, никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Не сдавайтесь ни в большом, ни в малом», — сказал Порошенко в оращении к своей команде. Вдобавок политик пояснил, что эти слова принадлежат Уинстону Черчиллю.

Ранее Владимир Зеленский во время дебатов с Порошенко заявил, что не собирается занимать пост главы государства более одного срока, однако надеется, что команда Порошенко не придет к власти через пять лет. После оглашения первых результатов выборов победитель президентской гонки отметил, что готов предоставить Петру Порошенко государственный пост только при условии, если этого захотят граждане Украины.

Кроме этого Зеленский сообщал, что планирует перенести администрацию президента в другое здание.

«Мы не хотим быть в этой администрации, это правда. Я не знаю, где будет новое место, место должно быть открытым», — отметил политик.