«Главное — не потерять страну»: львовский губернатор ушел в отставку

Губернатор Львовской области Олег Синютка принял решение покинуть свой пост. Об этом он объявил 22 апреля, на следующий же день после второго тура президентских выборов, победителем которых стал Владимир Зеленский.

«Я оставляю пост главы Львовской областной администрации, но я остаюсь со Львовщиной, остаюсь с Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержка которых у нас есть — в этом мы убедились вчера во время выборов», — заявил Синютка во время аппаратного совещания в областной государственной администрации (ОГА).

Львовская область — единственный регион, где Петр Порошенко одержал победу. Возможно, именно эту «поддержку» отметил губернатор в своем заявлении. Он также заявил, что жители этого региона проявили себя как патриоты и «люди государственного мышления».

По итогам второго тура во Львовской области 62,79% проголосовали за Порошенко, Зеленский получил поддержку лишь 34,49% жителей региона. Притом что общий результат Зеленского — более 73%, тогда как Порошенко поддержали только чуть больше 24% украинцев.

«Результат на Львовщине — это результат системной, четырехлетней, профессиональной работы многих людей, в том числе тех, которые собрались в этом зале», — сказал он.

Правда, политик не уточнил, когда именно планирует покинуть пост губернатора. Кроме того, Синютка заявил, что не планирует заканчивать политическую карьеру. «Сейчас главное — не потерять страну», — сказал он.

Решение губернатора нельзя назвать неожиданным. Как отмечают украинские СМИ, 12 апреля Олег Синютка пообещал покинуть пост в случае поражения Петра Порошенко на президентских выборах.

Далеко не все губернаторы оказывали такую откровенную поддержку действующему президенту, тем более после оглашения результатов первого тура выборов. Уже 31 марта стала понятно, что отрыв Зеленского от Порошенко достаточно велик, из-за чего украинскому лидеру предстояло сделать колоссальную работу над ошибками.

Напротив, некоторые губернаторы в апреле в открытую критиковали Порошенко, намекая на попытки фальсификации с его стороны.

В частности, сразу же после первого тура на Украине разгорелся новый политический скандал с участием президента. 8 апреля на официальном сайте главы государства был опубликован указа об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Впрочем, покидать свой пост Степанов не собирался. Он решил перевести конфликт с президентом в публичное пространство. Более того, в своем фейсбуке Степанов выложил явный намек на причины своего увольнения. Политик опубликовал свое фото с листком бумаги, на котором написано: «Обеспечил честные выборы. Отстранен?»

В начале марта журналисты сообщали, что Степанов отказался организовывать подкуп избирателей в своем регионе. Однако помимо организации подкупа, Степанов, согласно сообщениям украинских журналистов, решил проигнорировать также работу по предвыборной агитации президента в регионе. Это также вылилось в раздражение Порошенко, особенно после результатов первого тура.

16 апреля украинский лидер пообещал, что в случае победы он уволит всех губернаторов страны.

В отличие Степанова, глава Львовской области достаточно активно призывал голосовать за Порошенко. Синютка не удержался от агитации 31 марта, в день, когда проходил первый тур президентских выборов.

Он, в частности, рассказал, что уже успел проголосовать за «европейский выбор Украины» и добавил, что Петр Порошенко ведет Украину в Европу.

Впрочем, тот факт, что Львовская область отдала предпочтение действующему президенту не вызывает удивления. Именно на Западе Украины наиболее сильны националистические настроения, которым и соответствовал Порошенко.

При этом в остальных западных регионах победу одержал Владимир Зеленский.

Кроме того, жители Львовской области голосовали активнее остальных, благодаря чему этот регион стал лидером по явке избирателей — 67,34%.

Мэр Львова Андрей Садовый также объяснил результаты второго тура в области тем, что Петр Порошенко смог дать жителям Львовщины то, что им нужно.

«Львов — наиболее украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсом Европа - ЕС - НАТО, и, наверное, от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко об этом говорил твердо. Каждый день, системно», — считает Садовый.

Он также отметил, что если Владимир Зеленский один из первых визитов совершит во Львов и выйдет на открытый диалог со львовскими гражданами, то сможет заручиться их поддержкой и пониманием.

Сам же Зеленский еще 21 апреля пообещал посетить Львов, чтобы наладить контакты с жителями региона.

«Приеду во Львов. Для меня нет разницы — Львов, Днепр, Полтава или Кривой Рог — для меня это все украинцы. Я обязательно приеду, буду разговаривать, общаться. Там есть какие-то вопросы… Мы за закон про украинский язык. Думаю, там есть какие-то вопросы. Как гарант, я должен защищать украинский язык, и буду делать», — заявил он.

Последуют ли за главой Львовской области другие политики, неизвестно. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik заявил, что свои должности оставят только те, кто не смогут договориться с новым президентом.

«В принципе, политическая борьба на Украине — вещь очень жесткая, поэтому люди ведут переговоры задолго до поражения. Думаю, что многие, кто был формально на стороне Порошенко по должности, задолго до второго тура вели переговоры с противоположной стороной, потому что всем было понятно, что выиграет Зеленский», — считает политолог.