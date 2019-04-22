Пришла повестка: приближенных Порошенко вызвали в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Они являются подозреваемыми по делу против бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщили на сайте ведомства, где разместили соответствующие повестки.

Сергей Курченко украинский бизнесмен, переехавший в России после смены украинской власти в 2014 году, по версии следствия, совершил масштабные хищения.

Он владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group, футбольным клубом «Металлист» (Харьков), а также является председателем наблюдательного совета группы ВЕТЭК.

Генпрокуратура ранее завершила расследование по делу бизнесмена, в рамках которого подозревают 98 человек, в том числе ряд высокопоставленных чиновников. Украинское ведомство, передает РБК, обвиняет Курченко в присвоении имущества госпредприятий «Укрнафта» и «Укргаздобыча». Кроме того, ему инкриминируют контрабанду и незаконную реализацию нефтепродуктов. В итоге киевский суд в конце 2017 года наложил арест на ценные бумаги UMH. Суд, таким образом, удовлетворил ходатайство следователей, которые расследуют преступления бывшего президента Виктора Януковича.

Эти активы, по информации радио «НВ», правоохранители считают связанными с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом. В Генпрокуратуре отметили риск потери этих активов и незаконность их происхождения. Таким образом, по данным украинского СМИ, суд наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Между тем, по информации РБК, сам Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск против президента Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за того, что тот назвал его в 2016 году «преступником» в эфире телеканала «1+1».

«Слово «преступник» в адрес конкретного человека не применяется без соответствующего решения суда. Без обвинительного приговора такое утверждение является клеветой, оскорблением личности и прямым нарушением Конституции Украины. Это знает даже первокурсник юридического вуза», — цитирует издание слова Курченко.

По версии следствия, он якобы похитил миллиарды гривен вместе с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. Правоохранители считают, что сделал он это при помощи подлога документов и финансовых махинаций. В частности, бизнесмен якобы владел средствами Нацбанка Украины, получив там кредиты для подконтрольных ему банков.

В связи с подозрение в причастности к «уголовному производству» бизнесмена Сергея Курченко Филатов, Гонтарева и Ложкин должны прийти к следователю по особо важным делам департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры 23 и 25 апреля.

Согласно документу, размещенному на сайте украинского ведомства, Валерию Гонтареву подозревают в хищении и содействии преступникам по соответствующим статьям УК Украины — часть 2 статьи 256 и часть 5 статьи 191.

Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина и нынешнего замглавы администрации Алексея Филатова подозревают в легализации незаконных доходов и содействии участникам преступных организаций. Таким образом им инкриминируют часть 3 статьи 209 и часть 2 статьи 256 УК Украины.

Кроме того, повести в Генкпрокуратуру получили экс-министр экологии Николай Злочевский и совладелец инвесткомпании ICU Константин Стеценко.

Генпрокуратура также завершила расследование финансовых махинаций в отношении Николай Злочевский, по мнению следствия, при помощи финансовых махинаций похитил деньги. По информации издания ForumDaily, прокуратура вынесла ему подозрение «по факту содействия преступной организации и легализации (отмыванию) средств на сумму $36 млн».

В частности, делал он это, как считают в Генпрокуратуре, при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки. Кроме того, правоохранители считают, что он получал деньги при помощи финансовых махинаций, используя такие компании, как Burisma Holdings Limited, Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также Rosemont Seneca Bohai LLC, сообщает СМИ.

Как отметил портал «Украинская правда», в надзорном ведомстве комментировать эти повестки в Генпрокуратуру не стали.