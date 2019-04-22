«Обойдемся»: в штабе Зеленского не оценили слова Януковича

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отверг поздравление с победой на выборах президента Украины от бывшего украинского лидера Виктора Януковича, адресованное Владимиру Зеленскому.

«Мы достаточно неплохо справились с избирательной кампанией и без их поддержки. Точно так же, я думаю, что мы неплохо обойдемся и без их поздравлений», — передает слова Разумкова агентство УНИАН.

Ранее сбежавший в Россию экс-президент Украины Виктор Янукович направил Зеленскому поздравления с победой на выборах. Об этом в воскресенье. 22 апреля, рассказал представитель экс-президента Юрий Кирасир. Он опубликовал текст поздравления на своей странице в фейсбук.

«Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — с этого начинается послание.

«Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — продолжает экс-глава государства. Янукович отметил, что украинские граждане доверили Зеленскому управление страной «в тяжелейший для страны момент истории»: общество расколото, а в Донбассе идет «братоубийственная война».

В том, что эти проблемы присутствуют на Украине, он обвинил Петра Порошенко и его соратников, «которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия». «Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий», — уверен Янукович.

Он добавил, что перед новым президентом «стоят нелегкие задачи». «Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев», — написал бывший президент.

«Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор», — добавил он. Кроме того, Янукович посоветовал Зеленскому «не подвести» жителей страны, которые «доверились ему» и надеются на то, что он вернет «народу <...> процветание».

«Я желаю вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на вашем высоком и ответственном посту», — закончил таким образом Янукович свое обращение к лидеру президентской гонки.

Напомним, что Виктор Янукович занимал пост президента Украины в 2010–2014 годах. После Евромайдана он принял решение бежать из государства, после чего в Верховной раде объявили о «самоустранении [президента] от исполнения конституционных полномочий». Кроме того, по информации РБК, впоследствии на Украине против него возбудили несколько уголовных дел. В январе 2019 года, по данным издания, суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Тем временем, помимо Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского также поздравили Ангела Меркель, Александр Лукашенко, а также самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

О том, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Она опубликовала в твиттере телеграмму главы немецкого государства.

«Я от всего сердца поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. <...> Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», — говорится в послании.

Немецкий лидер отметила, что Украина и Германия со времен Евромайдана активизировали свои отношения, в том числе с политической и экономической точек зрения.

«Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность», — отметила Меркель. Она добавила, что ее волнует вопрос стабилизации ситуации на Украине. Кроме того, немецкую сторону интересует проведение реформ, направленных на укрепление власти и борьбу с коррупцией.

Лидера голосования Владимира Зеленского поздравил также глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», — передает слова президента его пресс-служба.

В своем поздравлении белорусский лидер подчеркнул, братские связи белорусов и украинцев являются фундаментов отношений между странами. Кроме того, он уверен, что решения Зеленского как главы государства пойдут на пользу Украине, а усилия сторон позволят сохранить двустороннее сотрудничество.

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо также не пропустил признание Зеленского лидером этих президентских выборов на Украине. Свое поздравление он выложил в твиттере.

«В качестве президента Боливарианской Республики Венесуэла я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского с их убедительной победой. Свободные выборы — это механизм, который позволяет людям выражать и воплощать в жизнь свое желание перемен», — написал лидер венесуэльской оппозиции.

В России пока не торопятся выражать свои поздравления победителю выборов. В Кремле считают, что это делать «пока преждевременно».

«Судить можно будет только по конкретным делам», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме того, он сказал, что в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, передает РБК.

Однако, по его словам, «легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины», которые проживают в России.