«Порошенко вынесли приговор»: Янукович поздравил Зеленского с победой

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому, одерживающему победу во втором туре президентских выборов. Обращение Януковича было опубликовано в фейсбуке его пресс-секретарем Юрием Карасиром.

«Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — заявляет экс-глава страны.

Янукович подчеркнул, что украинский народ «расколот и радикализирован» так сильно впервые в истории. Кроме того, он возложил вину за «чудовищные страдания» на действующего президента Петра Порошенко — ему «избиратели <...> вынесли однозначный приговор».

«Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край», — подчеркнул Янукович.

Он добавил, что надеется на «мир и процветание», которые Украине может принести Владимир Зеленский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Он заявил, что Белоруссия «останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом» и «добрым другом».

Лукашенко также отметил, что Зеленский поможет процветать Украине.

Кроме того, кандидата-триумфатора уже успели поздравить президент США Дональд Трамп, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Свои поздравления Зеленскому уже передали премьеры Грузии и Армении Мамука Бахтадзе и Никол Пашинян, главы МИД Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс, а также министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре выборов главы государства. Уже в мае он покинет свой пост. Порошенко подчеркнул, что будет продолжать свою политическую деятельность. По словам действующего президента, выборы прошли честно и прозрачно, а сам он «может позвонить Зеленскому и поздравить его».

Вскоре победитель президентской гонки Владимир Зеленский сообщил, что Порошенко действительно позвонил ему, чтобы поздравить. Он также отметил, что в случае необходимости согласится на помощь.

«Если мне понадобится его помощь, я ему позвоню. Он сказал, что готов помочь всегда советом. Мне кажется, это серьезная помощь. Почему нет?» — заявил Зеленский.

При этом он сказал, что готов пригласить Порошенко на пост министра, если «общество скажет, что хочет видеть его министром». Кроме того, Зеленский прокомментировал грядущие кадровые перестановки во власти. Он подчеркнул, что намерен назначить новых людей на новые места.

Второй тур президентских выборов на Украине завершился 21 апреля. Хотя ЦИК подведет официальные итоги лишь к 1 мая, экзитполы указывают на уверенную и рекордную победу Владимира Зеленского.

После обработки 95,21% протоколов Зеленский набирает 73,16% голосов избирателей. За Порошенко проголосовали 24,5%. Эти данные вполне соотносятся с результатами национального экзит-полла, опубликованными сразу после завершения выборов на Украине.

По этим сведениям, на юге и востоке Украины за Зеленского — чуть менее 90% избирателей, за Порошенко — около 10-15%. На севере — за Зеленского около 75%, за Порошенко — 25% голосов. На западе Украины голоса разделились почти пополам, но Зеленский все равно побеждает — 52% против 48% у Порошенко. В Киеве за Зеленского 60%, за Порошенко — 40%.

Политконсультант кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о его планах на первую неделю президентства.

По его словам, штаб Зеленского планирует в ближайшее время «загрузить» Верховную раду. «Будет продолжаться та же работа, которая продолжалась на этапе подготовки к выборам», — отметил Разумков.

Он добавил, что на настоящий момент экспертные группы работают над различными законопроектами, которые планируется внести в парламент. При этом он подчеркнул, что роспуск Верховной рады «не представляется возможным».