Безмозглые политики: Савченко выступила за улучшение отношений с Россией

Обвиняемая в подготовке терактов в Киеве народная депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что отношения между Украиной и Россией испортились из-за действий «безмозглых политиков». Свою точку зрения нардеп выразила в эфире телеканала NewsOne, сообщает НСН.

«Тот факт, что у Украины разгорелись проблемы с Россией, плохой. Киев <...> потратит время, чтобы эти проблемы урегулировать», – заявила Савченко.

По ее словам, каждая страна старается влиять на своих соседей, исходя из своих национальных интересов.

«Это делает Америка, это делает Россия. Что я хотела пояснить — что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать», — отметила она. Савченко также

надеется, что новые политические силы на Украине скажут действующему президенту страны Петру Порошенко «последнее прощай».

Депутат Верховной рады заявила, что Порошенко пытается запугать жителей Украины «рукой Кремля», передает ФАН.

«Это все нагнетается, эта вся ахинея и истерия», — сказала Савченко. По ее словам, украинцы живут в «постоянном страхе», а власть терроризирует свой народ. Она также добавила, что в мире Украину перестали «воспринимать серьезно».

16 апреля Надежда Савченко была освобождена из-под ареста в связи с истечением срока меры пресечения. «Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», — заявила Савченко после освобождения в зале суда.

Суд также отпустил из-под ареста руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По версии Генпрокуратуры Украины, он вместе с Савченко причастны к подготовке терактов на территории Украины — в частности покушения на президента Петра Порошенко. В связи с этим им грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Срок действия меры пресечения подозреваемых истек в полночь, в то время как следующее заседание назначено только на 7 мая.

После выхода из СИЗО Савченко сразу же заявила, что намерена вернуться в Верховную раду и «очистить ее от политического старья». Кроме того, она выразила уверенность, что теперь украинцы научились «не доверять вранью Порошенко», который обещал закончить войну за два дня, однако не сделал этого и не сделает никогда. «Украинцы за эти пять лет научились думать и решили мирным путем сменить всю систему, и мы поможем», — пояснила Савченко.

16 марта 2018 года Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

Незадолго до этого Савченко заявила, что «швырнет в лицо» Порошенко высшую государственную награду Украины — орден «Золотая звезда». Она также опубликовала в сети видеоролик, на котором, стоя в пустом темном зале заседаний Верховной рады под напряженную музыку,

Савченко говорит «бабах». После этого нардеп спрашивает с ухмылкой «шо, страшно?», и говорит, что «они» (власти Украины) боятся «нас».

СМИ сообщали, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет. Позже нардеп уточнила, что пистолет — наградной, и она как офицер ВСУ может носить его «везде, где захочет». Вскоре после этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому проносить оружие и боеприпасы любого типа на территорию административных зданий запрещается.

22 марта Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и за ее арест. На этом же заседании экс-летчицу задержали. Таким образом, нардепы поддержали предложение генпрокурора Юрия Луценко.

Он объяснил, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления. Кроме того, по его мнению, она может скрываться от органов досудебного расследования, оказывать влияние на свидетелей, а также совершать преступления против национальной и общественной безопасности.