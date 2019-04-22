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На Украине ждут возвращения Саакашвили и Коломойского. LIVE

Саакашвили и Коломойский возвращаются на Украину: какой прием их ждет

В понедельник после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в страну должны начать возвращаться политические эмигранты режима Порошенко. Речь идет прежде всего о Михаиле Саакашвили и Игоре Коломойском. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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09:53

Медведев отметил, что «только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие». «А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — добавил премьер-министр РФ.

09:44

«Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры», — написал Медведев.

09:35

Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

09:26

Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов на Украине. «Результат выборов на Украине показал явный запрос на новые подходы при решении проблем в стране», — заявил он.

09:14

Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента-2019. Обращение бывшего лидера прессе направил его пресс-секретарь Юрий Кирасир. В своем письме Янукович винит Петра Порошенко за страдания украинского народа, выбор которого 21 апреля называет «мудрым».

09:05

По словам Надежды Савченко, украинцы живут в «постоянном страхе», терроре от своей власти. Она также добавила, что в мире Украину перестали «воспринимать серьезно».

08:56

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Петр Порошенко пытается запугать жителей Украины «рукой Кремля». «Это все нагнетается, эта вся ахинея и истерия», — сказала она.

08:45

«Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии», - сообщил в твиттере спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

08:30

Тем временем ночью состоялся телефонный разговор между Зеленским и Дональдом Трампом.

08:17

В понедельник после избрания Владимира Зеленского президентом на Украину должны начать возвращаться политические эмигранты режима Порошенко. Речь идет прежде всего о Михаиле Саакашвили и Игоре Коломойском. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.