Российская Федерация признала итоги выборов президента на Украине в 2014 году по просьбе Франции и Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ФАН.

«Когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели», – отметил Лавров.

Глава МИД России добавил, что после госпереворота на Украине было заключено соглашение между свергнутым президентом Виктором Януковичем и оппозицией, впоследствии нарушенное. Были созданы «правительство победителей», добавил Лавров, а в отношении меньшинств, в том числе и «русскоязычного меньшинства», начали выдвигать требования.

По словам Лаврова, Порошенко по итогам своего президентского срока показал, что он не был «президентом мира», а минские соглашения для него были «фиктивными». При этом европейские партнеры оказались в «неловком» положении, поскольку Порошенко «нашел покровителей в Вашингтоне».

«Он [Порошенко] проявил недюжинные способности увиливать от ответственности», — подчеркнул российский министр.

В январе 2014 года Петр Порошенко уже был известен как один из лидеров «евромайдана». На волне госпереворота он решил выдвигаться в президенты Украины. «Обещаю после нашей победы за сутки восстановить брусчатку на Грушевского и отремонтировать стадион Динамо», — заявил тогда еще нардеп, выступая на сцене перед манифестантами после наиболее яростных столкновений с полицией.

Кроме того, Порошенко признавал, что «спонсирует революцию едой, водой, дровами».

В результате силового противостояния в центре Киева, начавшихся захватов административных зданий и органов власти в столице и областных центрах, создания параллельных органов власти, организации неформальных силовых структур Украина оказалась на грани введения чрезвычайного положения. Переговоры между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции, продолжавшиеся несколько дней, привели к уступкам со стороны властей.

После первого тура внеочередных президентских выборов в мае 2014 года Петр Порошенко был объявлен Центризбиркомом Украины избранным президентом страны.

Он набрал 54% голосов.

Порошенко был во главе Украины пять лет. Весной 2019 года в стране проходят выборы главы государства. 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента, не выявивший победителя. На 21 апреля назначен второй тур. В преддверии голосования был проведен социологический опрос населения, согласно его результатам, комедийный актер и продюсер Владимир Зеленский уверенно обходит действующего президента Украины. По данным Киевского международного института социологии, комик лидирует с результатом 65% против 35%. Опрос группы «Рейтинг» показал, что за Зеленского собираются голосовать 73%, а за Порошенко – 27%.

Пока Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 28,2% избирателей. Такие данные экзитполов в день голосования представила компания New Image Marketing Group.

Явка избирателей на выборах на Украине к 11 часам утра составила около 19%. Эксперты NIMG провели анонимный опрос 16 тысяч человек на 500 избирательных участках. Статистическая ошибка выборки оценивается в 1,7%.

По данным опроса NIMG, 73,4% украинцев проголосовали за Зеленского на юге страны, за Порошенко — 26,6%, на востоке за шоумена отдали свои голоса 88,8% (11,2% — за действующего президента); на западе — 55,6% и 44,4%, а в центральной части — 72,9% и 27,1% украинцев соответственно. На Украине действует эмбарго на публикацию результатов экзитполов до 20:00, но требование не распространяется на другие страны.

И Порошенко, и Зеленский уже отдали свои голоса, сообщает НСН.