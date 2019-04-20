Зеленского снимают с выборов. LIVE

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Тем временем супруга Владимира Зеленского Елена объяснила репост сообщения канала «Life Новости» на своей странице в фейсбуке в 2014 году, в котором предлагается премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных.
В Киеве началось заседание суда по иску о снятии Зеленского с выборов.
По словам эксперта Руслана Бортника, согласно украинскому законодательству, основанием для снятия кандидата с выборов президента может быть решение суда. «Теоретически, с точки зрения права, да, это возможно в любой момент, и даже постфактум после выборов. Но с точки зрения политического процесса... сегодня это невозможно. Конечно, в полной мере такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти», — сказал он.
«Ничего не выйдет. Это попытка в какой-то мере растормошить, подраконить. Не верю, что может быть решение сегодня, которое снимет Зеленского с выборов», — сказал Бортник.
Если суд удовлетворит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, это станет самоубийством для действующей власти, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передают РИА Новости.
В соответствии с информацией на сайте Судебной власти Украины, дело №855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. о регистрации кандидата Зеленского В.А. действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в Шестом апелляционном суде.
Заседание произойдет по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Время начала 21:00, 20 апреля. На 20:30 адвокат назначил брифинг, чтобы обсудить предстоящий судебный процесс с прессой.
Шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрит иск о снятии Владимира Зеленского с выборов. Об этом заявил адвокат Андрей Хилько. По его словам, он подал в суд соответствующий иск, как официальный наблюдатель за выборами на Украине. Он также добавил, что рассмотрение иска назначено на вечер 20 апреля.