Зеленского снимают с выборов. LIVE

По словам эксперта Руслана Бортника, согласно украинскому законодательству, основанием для снятия кандидата с выборов президента может быть решение суда. «Теоретически, с точки зрения права, да, это возможно в любой момент, и даже постфактум после выборов. Но с точки зрения политического процесса... сегодня это невозможно. Конечно, в полной мере такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти», — сказал он.