«Выглядел жалко»: Саакашвили набросился на Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко вел себя «жалко» на дебатах с кандидатом на пост президента страны Владимиром Зеленским. Своим мнением Саакашвили поделился в эфире украинской телекомпании «Макси-ТВ».

«Не хочу сказать, что Зеленский выиграл дебаты. Думаю, что Порошенко проиграл, он сам себя разгромил. Но Порошенко проиграл не только сегодня, где он выглядел жалко», — сказал политик, комментируя развернувшиеся 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве дебаты оппонентов.

По мнению Саакашвили, президент делает ставку на то, что украинский народ не видел шоумена в качестве политика. «Он настаивает на том, что люди Зеленского не знают, зато они очень хорошо знают Петра Порошенко, и когда он себя сравнивает с Черчиллем, Черчилль, наверное, в гробу переворачивается», — выразил свое мнение экс-глава Грузии.

Кроме того, он полагает, что после второго тура выборов, который пройдет в воскресенье, 21 апреля, штаб Петра Порошенко при помощи провокаций может устроить хаос в стране. Бывший губернатор Одесской области заявил, что может приехать на Украину, чтобы помочь ей.

«Я обязательно приеду в Киев, который считаю своим домом. Я хочу помочь Украине встать на ноги», — добавил Саакашвили. Таким образом он ответил на вопрос о возможности его сотрудничества с Зеленским в случае его победы.

Свою речь он завершил так: «Украина или будет сверхдержавой в Европе, или всем будет очень плохо». При этом политик добавил, что страна нуждается в кардинальных переменах.

Напомним, дебаты кандидатов на пост президента Украины между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко прошли в пятницу, 19 апреля.

Оба оппонента приехали, как и договаривались ранее, на киевский стадион «Олимпийский». Дебаты продолжались час, в ходе которого Порошенко и Зеленский отвечали на вопросы друг друга.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей речи, в основном, произносил те же тезисы, что и во время всей своей предвыборной кампании: привычные лозунги и обвинения в адрес России. К примеру, нынешний украинский лидер выразил сомнение в том, что Зеленский в случае избрания способен противостоять России.

«Это слабый глава государства. Он не сможет удержать государство, ударить Путина. Владимир [Зеленский] не хочет сдать Украину, у него нет желания вернуть Украину России. Но у Путина есть», — выразил свое мнение Порошенко.

Когда Владимир Зеленский задавал вопросы или предъявлял претензии относительно состояния экономики страны, уровня жизни украинского населения, а также состояния политаппарата, Порошенко начинал пугать угрозой, которая якобы исходит от российского государства, и говорил, как необходимо объединение в этот сложный для украинской стороны момент.

«Я не политик. Совсем не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич. Я результат ваших ошибок и обещаний», — обратился шоумен Владимир Зеленский к действующему главе страны. Он добавил, что ранее не мог представить, что он, простой человек из Кривого Рога, когда-либо будет выдвигаться на пост президента Украины.

В то же время он признался, что в 2014 голосовал за Петра Порошенко. Однако после шоумен понял, что сделал неправильный выбор. «Могли ли мы подумать, что лозунг «Жить по-новому» станет «выживать». Могли ли мы представить, что обещания закончить войну станут нашими Иловайском и Дебальцево?» — задавался вопросом актер.

Главной ошибкой украинцев он назвал то, что они голосовали за одного Порошенко, а пришел к власти другой. По его мнению, первый Петр Порошенко является хорошим оратором, финансистом и экономистом, который появляется вместе с появлением камер. «А когда камеры выключаются, появляется Петр Второй. Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: «Путин, я тебе покажу», а другой — тихонечко передает «приветики» в Москву», — заявил кандидат на пост президента страны Владимир Зеленский.

Во время дебатов Петр Порошенко продолжал обвинять Зеленского в том, что тот является марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. В ответ на это актер признал, что у него есть контракт с телеканалом олигарха «1+1», но на этом их взаимоотношения заканчиваются.

«Я иду на один срок. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было. По поводу господина Коломойского я скажу: все люди, которые нарушают законы, если среди них будет Коломойский, все сядут за решетку», — пообещал во время выступления перед избирателями Зеленский.

За тот час, который длились дебаты, оппоненты успели также обсудить вопросы национального языка. Порошенко высказал мнение, что необходимо защищать украинский язык. При этом глава страны все это время говорил по-украински. Зеленский же в своей речи иногда делал вставки на русском языке.

Помимо этого, Зеленский встал на колени перед украинскими избирателями. «Чтобы было понятно, я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта. Я готов и приглашаю вас», — ответил он Порошенко. Президент последовал его примеру, однако он повернулся спиной к пришедшим на стадион. Петр Порошенко поцеловал государственный флаг, который находился позади него.

После завершения дебатов действующий президент Украины отправился для продолжения мероприятия на общественном ТВ. Владимир Зеленский, как и утверждал ранее, не приехал туда.