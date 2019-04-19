Сильный президент не нужен: что не нравится Лукашенко

В ежегодном послании парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять, что готов обсуждать будущее устройство белорусской политической системы. Президент страны, который находится у власти почти 30 лет, поведал, что

конституция Белоруссии может измениться после его ухода с поста: «Мне часто задают вопрос: хотел ли бы я оставить существующую конституцию своему преемнику. Я честно говорил: «Нет, я бы не хотел».

Мы прошли тот этап, когда нам нужна была сильная [президентская] власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — цитирует Лукашенко РИА «Новости».

В настоящее время в Белоруссии действует суперпрезидентская конституция, в которой парламент играет малозначимую роль. Изменения не будут революционными, говорит доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, однако итогом будет «более распределенная и рассредоточенная власть».

В новой системе большую роль будут играть и парламент, и правительство, отмечает эксперт, подчеркивая, что власти чувствуют, что изменения назрели: «Разносы, которые периодически устраивает Лукашенко, демонстрируют, что с системой что-то не так».

При этом уже сегодня Белоруссия, в отличие от многих стран постсоветского пространства, является «сильно институализированной страной», и повышение уровня парламента и правительства — часть этой институционализации, говорит Коктыш.

В послании президента Белоруссии было заявлено, что парламентские выборы в стране пройдут в 2019 году, а не в 2020-м, как ранее планировалось. «Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя», — заявил Лукашенко.

Следующие президентские выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 году. Как отметил Лукашенко, белорусские власти не намерены «устраивать политические игры» вокруг выборов — они «пройдут в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки». Сам Лукашенко намерен в них участвовать, о чем он заявил еще в марте.

Вспомнил про язык, не забыл про суверенитет

Белорусский лидер выступил с жестким заявлением касательно суверенитета страны: «Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь силой, получит мощнейший ответ от тех, кто родился суверенным и независимым», — заявил Лукашенко.

Жесткая риторика Лукашенко прозвучала на фоне недавнего обострения отношений Белоруссии и России, связанного с недовольством белорусским лидером экономическими отношениями с Москвой.

Недавно президент Белоруссии заявил, что страна будет при необходимости закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транспортировку по ним нефти из России в Европу. Такое решение Минска стало ответом на запрет Москвы ввозить ряд продуктов с территории республики.

«Нам закрывают рынок, — заявил он. — Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

В отношениях Минска и Москвы — двух союзников по ОДКБ — также возникли противоречия в связи с разным пониманием интеграции внутри союзного государства. Это произошло после недавнего интервью российскому агентству РИА «Новости» посла России в Белоруссии Михаила Бабича.

Посол критически охарактеризовал состояние дел по интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, без единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной и инфраструктурной политики «перейти на такой уровень интеграции невозможно».

Интервью Бабича вызвало в Белоруссии гневную реакцию — представитель МИДа этой страны даже назвал посла России «рядовым клерком».

Главное негодование вызвал то, что Бабич дал понять, что белорусские партнеры обходятся Москве в значительную сумму — от $5 до $6 млрд.

Свои критические заявления в послании Лукашенко смягчил реверансами, напомнив о существовании в республике двух государственных языков: «Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык», — заявил президент.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос о двух государственный языках не обсуждается. Он был и есть, потому что «люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние».