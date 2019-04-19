Порошенко против Зеленского: к дебатам все готово. LIVE

Гендиректор НОТУ Аласания сообщил, что в 16:00 на стадион «Олимпийский» начнут запускать людей, однако из 70 тысяч мест будет заполнено меньше половины. «70 тысяч не будет, будут пустые трибуны. Из соображений безопасности будут только две трибуны, там примерно 12 и 16 тысяч на обеих сторонах. Время, которое занимает их пропуск через рамки безопасности — как раз 2,5 часа. И на это время они с 16:00 запускают концерт. А в 19:00 они хотят начать то, что они называют дебатами, хотя они такими и не будут», — сказал он.