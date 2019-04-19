Порошенко против Зеленского: к дебатам все готово. LIVE

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Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по «реваншистам». Он отметил, что остался один день, чтобы «нанести последний удар по силам реваншистов». Лидер попросил сторонников пойти раздавать украинцам листовки, призывающие их прийти и проголосовать 21 апреля «за Украину, а не Малороссию».
Глава украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук сообщила, что по итогам первого тура выборов признаны недействительными почти четверть миллиона бюллетеней. По ее словам, голосующие совершали незаконные действия, в частности фотографировали бланки. «Бюллетени сознательно портили», — поделилась Слипачук.
«В любом случае он (Порошенко) субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым, это мое мнение», — сказал Коломойский. При этом бизнесмен допустил, что в окружении Порошенко есть люди, с которыми «нужно разбираться по полной программе».
Игорь Коломойский назвал неприемлемым любое политическое преследование действующего президента Украины Петра Порошенко после выборов. По его словам, новой власти после выборов не следует наступать «на такие грабли», на которые наступил бывший президент Украины Виктор Янукович, начав преследование в отношении украинского экс-премьера Юлии Тимошенко в 2011 году.
Накануне Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он пожать руку действующему главе государства Петру Порошенко после окончания дебатов. Ответ Зеленский дал в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского «1+1». «Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать», — пошутил Зеленский.
«И сейчас я понял, что мало с вами говорил, я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и возможно даже выгляжу необычно, но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин», — заявил Порошенко в видеоролике.
Петр Порошенко накануне дебатов на «Олимпийском» обратился к украинцам в видеоролике. Видео опубликовано на его странице в Facebook. «5 лет назад, вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское — одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей», — говорит Порошенко.
Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко призвал сторонников обоих кандидатов в президенты Украины, которые придут на дебаты 19 апреля на НСК «Олимпийский», соблюдать правила безопасности и здравого смысла. Он выразил надежду, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко не будут на стадионе подстрекать своих «болельщиков». Мартыненко отметил, что согласно опросам, около 70% украинцев выразили интерес к просмотру этих дебатов, однако, он заметил, что за их ходом и поведением украинцев, будет наблюдать весь мир. Поэтому, по его словам, было бы хорошо, если бы украинцы показали себя, как цивилизованную нацию.
Гендиректор НОТУ сообщил, что Нацполиция из соображений безопасности хотела разводить сторонников кандидатов по разным секторам, как они это делают с футбольными фанами. Однако от этой идеи отказались. «Штабы не хотят накручивать людей и делать кровавую баню на пустом месте. Они говорят — давайте не разделять. Полиция говорит — мы справимся по любому варианту. Тогда они решили не делить людей на сорта. Кандидаты говорят, что это все украинцы, они должны быть вместе, даже если не разделяют политические взгляды друг друга», — подытожил он.
Гендиректор НОТУ Аласания сообщил, что в 16:00 на стадион «Олимпийский» начнут запускать людей, однако из 70 тысяч мест будет заполнено меньше половины. «70 тысяч не будет, будут пустые трибуны. Из соображений безопасности будут только две трибуны, там примерно 12 и 16 тысяч на обеих сторонах. Время, которое занимает их пропуск через рамки безопасности — как раз 2,5 часа. И на это время они с 16:00 запускают концерт. А в 19:00 они хотят начать то, что они называют дебатами, хотя они такими и не будут», — сказал он.
Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают активно договариваться о формате дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский». О чем уже смогли договориться кандидаты и какие пункты вызывают у них горячие споры, рассказал генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. По его словам, переговоры между штабами кандидатов усложняет очень плохая коммуникация между ними — «нельзя ни договориться, ни дозвониться в оба штаба».