«Никаких доказательств»: Трамп ушел из под колпака Мюллера

Министерство юстиции США опубликовало адаптированную для общественной публикации версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о якобы «вмешательстве» Москвы в американские президентские выборы в 2016 году, передает РИА «Новости».

В 448-страничном документе говорится, что российские госорганы пытались вмешиваться в выборный процесс в США через соцсети и путем хакерских атак, поскольку хотели избрания Дональда Трампа президентом. При этом «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».

Детализируя, можно отметить, что основные задачи по «вмешательству» в выборы – по данным расследования – выполняли российское «Агентство интернет-исследований» и органы военной разведки РФ. Первая инстанция пыталась на форумах и вообще в сети посеять раздор между американцами, а военные – украсть документы с компьютеров конкурента Трампа, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В целом, в итогах деятельности комиссии Мюллера подчеркивается, что «вмешательство» не состоялось благодаря успешной работе всех американских ведомств, а также из-за того, что ни одно должностное лицо или вообще гражданин США не стали сотрудничать с российскими представителями в попытке повлиять на выборный процесс.

Также, в докладе говорится, что Мюллер не нашел достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинения сотрудникам кампании Трампа в работе в качестве агента правительства России.

«Нет вмешательства – нет препятствий», — так в твиттере отреагировал на публикацию доклада сам глава Белого дома.

Директор по цифровым коммуникациям предвыборной кампании Трампа Брэд Паскаль назвал произошедшее победой главы Белого дома.

Кремль же и вовсе не проявил интереса к докладу Мюллера, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта тема не относится к сфере интересов администрации главы российского государства.

«Все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет, собственно, до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений, ничего не приносили», — заявил Песков.

Он добавил, что у российских властей много других важных и интересных дел, на которых они предпочитают концентрироваться, но пообещал, что в Кремле ознакомятся с документом, передает НСН.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, в свою очередь, заметил, что даже в нынешнем виде выводы Мюллера несостоятельны, поскольку доказательств какой бы то ни было причастности Москвы к ходу американских выборов по-прежнему нет.

«Доказательств опять никаких, что лишний раз доказывает, что это средство внутриполитической борьбы в истеблишменте и к международной политической реалии не имеет никакого отношения», — указал чиновник.

Пустые обвинения России во «вмешательстве» в американские выборы являются ничем иным, как одним из оружий, используемых для внутриполитической борьбы в США, среди тамошних элит, пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Это очередной виток попыток части американских политиков оправдать свой проигрыш на выборах 2016 года.

Это попытка проигравшей части американской элиты свалить вину на наше государство. Кроме как глупостью, фантазиями сумасшедшего это не назовешь», — напомнил парламентарий о поражении Хиллари Клинтон.

Он также указал, что Москва не вмешивается в выборы, передает ФАН.

«В отличие, кстати, от самих США, которые открыто вмешиваются в выборы, происходящие сегодня на территории Украины.

Это вмешательство происходит и в рамках эскалации там военной напряженности, и при помощи различных политтехнологий, которые обкатываются сегодня на Украине», — резюмировал депутат.

В конце марта стало известно, что Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и представителями России. Отчет об итогах 22-месячного расследования генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу. В документе говорится, что «расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо, связанный с ними, вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году».