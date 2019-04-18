Поговорили по-соседски: глава Эстонии рассказала Путину о русских

В Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд. Этот визит стал первым за долгие годы, хотя ранее Кальюлайд говорила, что не приедет в Москву до ратификации договора о границе. В последний раз эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году.

Переговоры, судя по всему, прошли в благоприятной атмосфере, несмотря на то что отношения России и Эстонии находятся на низком уровне. На встрече также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин заявил, что отсутствие контактов между официальными лицами соседних стран — это ненормально, и отметил, что это негативно повлияло на товарооборот двух стран, который упал на 50% за последние два года.

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно», — сказал российский лидер.

Керсти Кальюлайд придерживается той же позиции. Еще до своего визита в Москву она заявляла, что намерена пообщаться со своим российским коллегой как с президентом соседней страны.

На встрече с российским лидером Кальюлайд снова подчеркнула, что, несмотря на разногласия, «с соседями надо разговаривать».

Как и Владимир Путин, президент Эстонии отметила, что сторонам есть что обсудить. «Экономика имеет возможность приспосабливаться к решению политиков, поэтому есть возможность направлять ее в позитивное русло», — заявила она.

Помимо этого, Кальюлайд предложила затронуть и некоторые вопросы международной повестки. В частности, эстонский лидер заявила о необходимости обновления «программы сотрудничества между Европейским союзом и Россией». Кроме того, она выразила заинтересованность в обсуждении темы Украины и Грузии.

«Мы всегда говорим об Украине, говорим о Грузии. Мы пытаемся понять, какими могут быть пути решений для того, чтобы минские соглашения были выполнены», — сказала она.

Переговоры продлились более 2,5 часов. Президент Эстонии после встречи дала пресс-конференцию, в которой рассказала более подробно о содержании разговора.

Она рассказала, что стороны обсудили ситуацию на Украине и процесс соблюдения минских соглашений. «Он признает, что проблемы есть, но нарушает соглашения, по его словам, именно Украина», — сказала эстонский лидер о Владимире Путине.

Кроме того, стороны обсудили темы санкций, договора об отмене двойного налогообложения, а также опасения Таллина в сфере безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что обеспокоенность Эстонии беспочвенна.

Важно и то, что в ходе этих переговоров была затронута тема, которая волнует Россию, — права русскоязычного населения в Эстонии.

Накануне визита Кальюлайд заявила, что использование русского языка в школах несет угрозу культуре Эстонии.

«Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства. У нас один государственный язык. Наша ответственность заключается в том, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, и тем более выпускники школ», — заявила она в начале апреля.

На пресс-конференции по итогам переговоров, Кальюлайд сообщила, что донесла до Владимира Путина свою позицию по этому вопросу. Она рассказала, как иноязычные родители отдают детей в эстонские детские сады, а правительство создает условия для изучения эстонского языка.

Стоит отметить, что позитивное движение навстречу русскоязычным избирателям все же есть: 11 апреля мэром Таллина был избран эстонский русскоязычный политик Михаил Кылварт. Он активно выступает за защиту русского языка в сфере образования.

По итогам переговоров Дмитрий Песков отметил, что эта тема является крайне важной для России. Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет «определенную гибкость» в вопросе перехода русских школ на эстонский язык

Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.

После встречи она опубликовала в своем фейсбуке пост, в котором выразила надежду на изменения в двусторонних отношениях.

«Я надеюсь, что благодаря открытию обновленного посольства [Эстонии в РФ] новое дыхание откроется и в отношениях Эстонии и России, и мое пребывание здесь [в Москве] является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом», — написала она.