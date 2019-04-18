Финал драмы: Америка читает «российское дело». LIVE

Одна из главных интриг доклада — вопрос «воспрепятствования правосудию» со стороны команды Трампа. Иными словами, это вопрос, не препятствовал ли Трамп ведущемуся расследованию. Уже обнародованная Барром открытая часть итогов расследования не дает на него точного ответа: «Хотя в этом докладе не делается вывод, что президент совершил преступление, он также не освобождает его от ответственности», — говорится в тексте документа.

Препятствование правосудию — это тягчайшее преступление и может стать поводом для импичмента.