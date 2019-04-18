Финал драмы: Америка читает «российское дело». LIVE

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О самом авторе доклада — Роберте Мюллере — необходимо сказать особо. Многие россияне, шутя, сравнивали его со знаменитым Мюллером из фильма о Штирлице. И в целом да — между двумя Мюллерами — киношным и реальным — есть нечто общее. Оба преданные служаки и опытные «ищейки»: Мюллер — карьерный офицер спецслужб и пришел в ФБР в тяжелые времена после 11 сентября 2001 года. Ему пришлось налаживать взаимодействие с другими американскими спецслужбами, в том числе с ЦРУ, с которым у ФБР были сложные отношения. Мюллер пользуется уважением в среде спецслужб, которую президент Трамп всегда недолюбливал.
«Это настоящая политическая реклама президента», — говорят на CNN.
При этом на телеканале подчеркивают, что Мюллер так и не поговорил с президентом. Напомним, что он ответил на вопросы Мюллера письменно.
Барр закончил пресс-конференцию. После нее в эфире CNN ведущий Вольф Блицер с иронией говорит о генпрокуроре как о защитнике Трампа. Складывается впечатление, что теперь вместо Мюллера — автора доклада — мальчиком для битья стал сам Барр.
Опять говорят, что Барр стоит на страже президента, на что генпрокурор парирует, что тот факт, что президент подвергался давлению, есть в самом тексте доклада.
Барр же непреклонен. Заявляет, что решать — это его право как прокурора.
Сам же генпрокурор добавил, что дело прокуратуры — сказать, было ли совершено преступление или нет, и так как спецпрокурор не сделал это, то этот вывод был сделан прокуратурой. В ответ на это, конечно, Барра тут же обвинили в том, что он — «прокурор президента» и защищает персонально его.
Барра спрашивают, точно ли не было рекомендаций не привлекать президента по факту «препятствования правосудию». И он дает понять, что господин Мюллер не сделал такого вывода, так как это не было в его мандате.
Генпрокурор утверждает, что та версия доклада, которая будет доступна читателям, даст им возможность понять ситуацию.
Барр в очередной раз подчеркнул, что президент «добровольно» сотрудничал со следствием. Он отметил, что глава государства не воспользовался своим правом убрать из доклада какие-то положения. Юридический отдел президента также не обращался с какими-то просьбами убрать что-то из доклада.
Сам Стоун, к слову, в настоящее время ожидает приговора по своему делу.
Барр заявил, что в докладе есть сокращения. Изъятые фрагменты доклада имеют отношение к национальной безопасности, защите частных лиц, а также касаются дел, которые рассматриваются в настоящее время. В качестве примера он привел дело помощника Трампа Роджера Стоуна.
Кроме того, Барр подчеркивает, что Трамп не препятствовал расследованию, которое проводил спецпрокурор.
Барр отмечает, что необходимо понять, что Трамп подвергался большому давлению со стороны СМИ и общественности. При этом президент «был искренне возмущен», что расследование, по его мнению, — дело рук его врагов.
Следствие проверило контакты представителей кампании Трампа с россиянами, однако не нашло ничего криминального. Предъявленные доказательства дают понять, что президент США не препятствовал правосудию.
После того как люди из ГРУ якобы украли эти документы, они передали их WikiLeaks, а эта компания впоследствии уже опубликовала их в интернете. Опять же, Барр подчеркивает, что никто из кампании Трампа к этому не имел никакого отношения.
Однако, продолжает Барр, никто из кампании Трампа конкретно с этими эпизодами не был связан.
Против этих офицеров уже возбуждены уголовные дела, однако сами эти личности находятся в розыске.
Кроме того, представители ГРУ, по версии Барра, якобы пытались украсть документы из компьютеров кампании кандидата Хиллари Клинтон.
Пресс-конференция уже началась. Барр рассказывает, что против США была проведена кампания по дезинформации. Сейчас же США будут искать россиян, которые стояли за ее организацией. При этом утверждает, что «кто-то из команды Трампа» координировал действия с Россией.
Демократы резко раскритиковали планы генерального прокурора США Уильяма Барра выступить перед журналистами в преддверии публикации доклада по «российскому делу», сообщает агентство Bloomberg.
Представители главной оппозиционной партии требуют отмены пресс-конференции Уильяма Барра, призвав, чтобы «полный отчет сам говорил за себя».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера «по российскому делу» не повлиял на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном. Она подчеркнула, что и до публикации этого доклада Россия была открыта к развитию отношений с США.
Реакция российских политических кругов на доклад Мюллера была предсказуемой: «Гора родила мышь», — так коротко охарактеризовал результаты расследования президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за публикацией доклада: «Все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет, собственно, до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений, ничего не приносили», — заявил Песков.
Суда ожидает и экс-советник Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн. Он, будучи членом переходной команды Трампа, встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком и обсуждал с ним антироссийские санкции. Однако он не рассказал ФБР о контактах с россиянином, и в результате его обвинили в даче ложных показаний. По этим обвинениям Флинну грозит до 5 лет лишения свободы. При этом не исключено, что Трамп может помиловать его после вынесения приговора.
Независимо от того, какие дополнительные сведения будут содержаться в докладе Мюллера, его расследование нанесло сильный удар по команде президента США. На основании обвинений, выдвинутых спецпрокурором, тюремные сроки уже получили правая рука Трампа политтехнолог Пол Манафорт, личный адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, а также его советник Джордж Папандопулос, который, впрочем, отсидел в тюрьме лишь две недели.
Одна из главных интриг доклада — вопрос «воспрепятствования правосудию» со стороны команды Трампа. Иными словами, это вопрос, не препятствовал ли Трамп ведущемуся расследованию. Уже обнародованная Барром открытая часть итогов расследования не дает на него точного ответа: «Хотя в этом докладе не делается вывод, что президент совершил преступление, он также не освобождает его от ответственности», — говорится в тексте документа.
Препятствование правосудию — это тягчайшее преступление и может стать поводом для импичмента.
Несмотря на отсутствие в предварительных оценках доклада информации о «сговоре» команды Трампа с Москвой, в нем говорится, что попытки России повлиять на выборы в США якобы имели место и заключались в размещении материалов в социальных сетях российским Агентством интернет-исследований.
По версии Мюллера, данные действия Москвой предпринимались с целью посеять «социальный разлад» в стране. В выводах доклада также говорится о якобы осуществленных российской стороной взломах серверов Национального комитета Демократической партии и кампании кандидата Хиллари Клинтон — в связи с этим предположительным эпизодом специальной комиссией были предъявлены обвинения «российским военным».
Несмотря на то, что Мюллер не выявил связей между командой кандидата в президенты Дональда Трампа и Россией, все политические круги США ожидают публикации полной версии документа.
«Выпуск доклада будет большой сделкой и даст нам реальное представление о том, что россияне пытались сделать в 2016 году, много (или мало) кампания Трампа играла в этих усилиях и предпринимал ли президент Дональд Трамп (или кто-либо из его окружения) усилия, чтобы встать на пути расследования», — отмечал обозреватель телеканала CNN Крис Силлиза.
Президент США в ходе расследования постоянно заявлял, что никакого «сговора» с Россией у его команды не было, и называл попытки связать его с расследованием в отношении России «подставой и ловушкой».
Он называл расследование «охотой на ведьм» и попыткой отвлечь его от государственных дел, таких как ситуация вокруг КНДР, торговая война с Китаем. После того как в короткой версии доклада было заявлено, что никого «сговора» не было, Трамп призвал ряд ведущих обозревателей принести публичные извинения президенту США.
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, бывшего главы ФБР, велось с 2017 года. На свои расследования, допросы многочисленных свидетелей и полеты по разным штатам США комиссия Мюллера потратила более $3 млн. При этом личные траты Мюллера на расследование составили и того больше — $4,5 млн.
Полная версия доклада — 400 страниц. Правда, сам Барр ранее говорил, что текст документа будет опубликован с купюрами. Из него уберут пассажи, которые могут затронуть вопросы национальной безопасности, интересы третьих сторон, а также материалы, касающиеся расследований, которые ведутся в настоящее время.
В обнародованной ранее 4х-страничной выжимке из доклада говорится, что связи между кампанией нынешнего главы Белого дома и российскими официальными лицами выявлено не было: «Расследованием не установлено, что кто-то из членов команды Трампа участвовал в заговоре, либо занимался координацией вмешательства в выборы вместе с российским правительством».
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня генпрокурор США Уильям Барр представит доклад с результатами расследования спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.
Америка уже замерла в ожидании обнародования документа, а само дело уже сравнивают по масштабам со знаменитым расследованием «Уотергейта» во времена президентства Ричарда Никсона.
И, хотя уже представленная публике небольшая выжимка из доклада свидетельствует, что «сговора» команды кандидата в президенты США Дональда Трампа не было, все ждут новых деталей. В них заинтересованы все — Трамп, чтобы упрочить свое реноме, его противники — демократы, — которые настаивают на продолжение расследования, а также мировая общественность.
Барр сначала выступит с пресс-конференцией, после чего обещал представить содержание доклада.
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