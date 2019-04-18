Предатель Украины? Граждане требуют переноса выборов

На официальном сайте президента Украины 17 апреля появилась петиция с требованием перенести второй тур выборов главы государства. Составители документа указали, что страна оказалась не готовой к проведению выборов «в условиях гибридной войны с Россией». По мнению авторов петиции, Украина не подготовлена к такому мероприятию ни в законодательном поле, ни со стороны информационной безопасности, ни со стороны соблюдения кандидатами демократических политических принципов.

В обращении к президенту составители попросили перенести второй тур выборов с 21 апреля на 21 июля, чтобы «привести законодательство относительно выборов президента в соответствие с современными требованиями».

Сразу два положения петиции посвящены кандидату Владимиру Зеленскому. Во-первых, авторы попросили дать указание правоохранительным органам проверить и обнародовать информацию, размещенную на сайте «Миротворец» о якобы финансировании шоумена спецслужбами России.

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«Если это правда, это угрожает национальной безопасности Украины и кандидат в президенты является предателем Украины», — написано в тексте петиции.

Также там призвали проверить и обнародовать информацию о связи и финансировании Зеленского олигархом Игорем Коломойским.

Кроме того, в петиции призвали провести международный аудит ДК «Укроборонпрома» и обнародовать его результаты до 21 июля. Незадолго до выборов эта компания оказалась в центре коррупционного скандала. В конце февраля журналисты украинской телепрограммы «Наши деньги», которая специализируется на проведении расследований в области коррупции, опубликовали сведения о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины.

Авторы материала выяснили, что некоторые чиновники с 2016 года продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Одну часть этих запчастей завозили со складов украинских воинских подразделений, а другую — якобы с территории России. Сумма сделок, по сведениям расследователей, составила 250 млн гривен (порядка $9,3 млн).

По данным журналистов, к этим махинациям причастны близкие к президенту Украины должностные лица, в том числе сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его бизнес-партнеры и «Укроборонпром».

Помимо этого, в петиции было указано еще два пункта. В первом из них составители требовали подать в Верховную раду законопроект «О выборах президента Украины», который бы обязывал кандидатов на пост президента участвовать в дебатах перед вторым туром.

В случае отказа авторы документа предложили снимать кандидатуру этого человека с предвыборной гонки. Там также потребовали прописать в данном законопроекте обязательное для всех кандидатов в президенты прохождение теста на наркозависимость и алкозависимость в международной антидопинговой лаборатории.

Кроме того, составители петиции указали на необходимость прописать в проекте закона «О выборах президента Украины» обязанность кандидатов представлять свои предвыборные программы с ответственностью за невыполнение этого пункта — снятием кандидатуры с избирательной гонки.

В документе, который должен быть передан Верховной раде, авторы петиции также хотели бы указать ответственность президента Украины за невыполнение взятых на себя обязательств. Там отметили, что это будет основанием для начала процедуры импичмента главы государства.

Наконец, заключительным пунктом петиции авторы указали на необходимость подать в Верховную раду закон «Об импичменте президента» с учетом «гибридной агрессии России» и соблюдением требований по безопасности.

«В случае невыполнения нашего обращения, оставляем за собой право отстаивать свои права на мирных, бессрочных акциях протеста», — написали составители в конце документа. На момент публикации материала петицию уже подписали две тысячи человек из 25 тыс., после которой документ должен быть рассмотрен соответствующими структурами.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. В нем за президентское кресло будут бороться действующий украинский лидер Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. На сегодняшний день, по последним данным мониторинга электоральных настроений, проведенного социологической группой «Рейтинг», около половины украинцев собираются голосовать за Зеленского.

Нынешнему главе государства при этом отдают свое предпочтение только 19% опрошенных. Столько же потенциальных избирателей пока не определились, 10% отказались приходить на выборы.

Из тех, кто уже определился с выбором и заявил о желании проголосовать, Зеленскому во второму туре окажут поддержку 73% респондентов против 27% избирателей Порошенко. Из всех участников опроса примерно 62% уверены, что следующим президентом станет лидер гонки.

Зеленский набирает больше голосов, чем его оппонент, во всех возрастных категориях. Его поддерживают жители востока, юга и центра страны. При этом на западе Украины они с Порошенко находятся примерно на равном уровне. Как отмечает группа «Рейтинг», в выборах планируют участвовать около 80% избирателей Украины.

Результаты этого опроса практически идентичны аналогичному исследованию Киевского международного института социологии.