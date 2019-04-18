Домой после победы: когда Коломойский вернется на Украину

Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Об этом олигарх объявил в эфире телеканала «UA: Первый».

«У меня были планы вернуться между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицы, переполох, я решил тут спокойно отсидеться и не нервировать никого на Украине», — ответил Коломойский на вопрос журналистов о возможном возвращении в страну.

Игорь Коломойский считается одним из наиболее богатых и влиятельных украинских олигархов. В ходе президентского срока Петра Порошенко, Коломойский сначала был назначен губернатором Днепропетровской области, в 2015 году снят с должности, после в течение двух лет лишен основных активов — «Приватбанка» и «Укрнафты». В отношении олигарха было заведено несколько уголовных дел.

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После этого Коломойский бежал с Украины. Обладатель паспортов сразу трех стран — Украины, Израиля и Кипра — сейчас он проживает в швейцарской Женеве.

Основанная Коломойским промышленно-финансовая группа компаний «Приват» является крупнейшей на Украине. В нее входят предприятия в авиационной, сельскохозяйственной, пищевой сферах экономики. Кроме того, Коломойский — один из ключевых украинских медиамагнатов.

Он контролирует самую большую украинскую медиагруппу «1+1». В нее, помимо телеканалов «1+1», его международной версии «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», УНИАН-ТВ и прочих, входят также новостной портал ТСН.ua, газета «Главред», «Газета по-киевски ONLINE, информационное агентство УНИАН и таблоид «Дуся».

Именно из-за контроля Коломойского над медиагруппой «1+1» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвиняют в связях с олигархом. Принадлежащая Зеленскому студия «Квартал 95» работает с «1+1» c 2012 года, также на этом канале выходит сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет главную роль — президента Василия Петровича Голобородько. При этом украинские СМИ сообщали, что Коломойский должен Зеленскому $4 млн за производственные расходы.

Президент Украины Петр Порошенко, соперником которого во втором туре выборов будет Зеленский, назвал его «марионеткой Коломойского». Так он прокомментировал результаты первого тура выборов, прошедшего 31 марта.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. По данным ЦИК, в ходе первого тура голосования явка составила 62,8% избирателей. Больше всего людей пришли на выборы во Львовской области — там явка составила 68,91%.

Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Они получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Тем не менее, и Зеленский, и Коломойский отрицают какие-либо связи, кроме деловых.

«Для меня Зеленский — не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди», — заявлял ранее в интервью «Би-би-си» Коломойский.

В СМИ также сообщалось, что бизнесмен сделал ставку на Зеленского на выборах. Юморист, в свою очередь, заявил, что его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только владелец канала. По словам комика, Коломойский не дал бы 2,5 млн гривен на подобную авантюру.

Скандалы вокруг Игоря Коломойского не прекращаются до сих пор. Как сообщает ФАН со ссылкой на Daily Beast, американское ФБР якобы начало расследование против олигарха по подозрению в финансовых махинациях в США, в том числе его подозревают в отмывании денежных средств.

Согласно заявлениям источников, ФБР ведет дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо, где у Коломойского якобы есть инвестиции. Американское расследование проводится уже в течение некоторого времени.

Официальные представители украинского бизнесмена уже отвергли подозрения в его адрес. «Коломойский категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в Штатах», — передает портал слова представителя олигарха Майка Салливана.

Украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что это сообщение — фейк, который выгоден Петру Порошенко.

«Это все фейки. Это часть новой пиар-кампании Порошенко. Поскольку прямо ударить по Зеленскому сейчас практически невозможно, решили зайти с фигуры, которая так или иначе находится с ним во взаимодействии. И которая ненавидит Порошенко так же, как и другие лидеры кланово-корпоративных групп. Но сейчас такая жизнь начинается, что если Порошенко использует такие методы, то и против него будут так же играть. Флаг ему в руки. Посмотрим, что от него останется», — убежден эксперт.