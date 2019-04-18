Встреча в верхах: глава Эстонии дошла до Путина. LIVE

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что из-за отсутствия контактов на официальном уровне товарооборот двух стран упал на 50% за последние два года. «Правда, за прошлый год он немножко [вырос] - плюс 17 [%]», — добавил Путин.