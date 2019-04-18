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Встреча в верхах: глава Эстонии дошла до Путина. LIVE

Владимир Путин встречается с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина с его эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Визит эстонского лидера — первый за долгие годы, хотя ранее Кальюлайд говорила, что не приедет в Москву до ратификации договора о границе. В центре переговоров — развитие двусторонних отношений и безопасность в балтийском регионе. О чем говорят президенты, следим в режиме онлайн.
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14:13

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что из-за отсутствия контактов на официальном уровне товарооборот двух стран упал на 50% за последние два года. «Правда, за прошлый год он немножко [вырос] - плюс 17 [%]», — добавил Путин.

14:11

«Давно не виделись», — сказал Путин, приветствуя эстонскую коллегу. Он напомнил, что последняя российско-эстонская встреча на высшем уровне состоялась около 10 лет назад.

14:08

Встреча, тем временем, уже началась. Владимир Путин в начале переговоров заявил, что отсутствие контактов между официальными лицами, между соседями — это ненормально.

14:04

С российской стороны на встрече также будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

14:00

Керсти Кальюлайд уже приняла участие в открытии отреставрированного здания посольства Эстонии.

«Это наше старейшее посольство, которое действует с 1921 года. Это здание - не просто дипломатическое представительство: это дом для дипломатов и для их семей. Наше посольство - одно из самых близких к Кремлю, к сожалению, это не всегда отражается на наших отношениях», — сказала президент Эстонии в ходе церемонии открытия посольства.

13:55

«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе», — сообщает пресс-служба Кремля.

13:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Мы будем следить за встречей двух лидеров и рассказывать вам о самых главных ее подробностях в нашей онлайн-трансляции.