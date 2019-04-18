«Зачистим за пару минут»: корабли НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании пересекла границу акватории Балтийского моря. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что к границе с Российской Федерацией подошли ракетный эсминец ВМС США «Грейвли», а также польский, турецкий и испанский фрегаты «К.Пуласки», «Гекова» и «Хуан де Бурбон».

В данный момент Балтийский флот России наблюдает за передвижением военно-морской группы.

Об этом сообщили в ФАН со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО). В обозначенном районе организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также самолетов морской авиации.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — сообщили в НЦУО.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT дал свой комментарий по поводу действий кораблей альянса.

«Я думаю, что это некие военные маневры, которые могут быть плановыми или же какой-то попыткой продемонстрировать России силу, оказать психологическое давление. Но, на мой взгляд, необходимо смотреть на результаты. А сегодня уже как минимум 2:0 в пользу нашей страны. Во-первых, ситуация в Сирии и, во-вторых, Венесуэла. У США не получилось провести молниеносные перевороты, и теперь они пытаются продемонстрировать России хоть что-то», — сказал депутат.

Шерин также подчеркнул, что поведение НАТО — это попытка оказать давление на Россию, которая, по его мнению, «ни к чему не приведет и совершенно бесполезна».

Свою позицию высказал и военный эксперт, политолог Иван Коновалов в эфире радиостанции Sputnik. Он отметил активное поведение НАТО в Балтийском море и заметил, что проявляется она в различных направлениях, а не только «на воде».

«НАТО вообще активно в Балтийском регионе, это касается как сухопутной составляющей, военно-воздушной, так и военно-морской, поэтому — ничего удивительного. Активность НАТО проявляется на всех направлениях около границ России — и в Балтийском, и в Черном море», — сказал эксперт.

Коновалов убежден, что подобного рода демонстрация силы со стороны альянса носит провокационный характер. Политолог уверен, что в случае необходимости последует быстрая реакция со стороны России.

«Сценарий здесь один: демонстрация силы, некой готовности отразить какую-то мифическую «российскую угрозу». Все это уже давно приобрело провокационный характер. Реакция РФ, наших вооруженных сил на подобные действия тоже уже отработана — такие группировки берутся под контроль, их действия отслеживаются, и в случае каких-то неадекватных действий со стороны НАТО последует мгновенная реакция», — предупредил Иван Коновалов.

В то же время, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что реакция на действия кораблей НАТО должна быть спокойной, так как судна никаким образом не угрожают безопасности Российской Федерации. По словам политика, военные силы России способны в короткие сроки «зачистить» воды Балтийского моря.

«В случае обострения мы зачистим это в течение нескольких минут. Это провокация, и она связана только с тем, что Запад выражает озабоченность из-за систематических морских учений и тренировок, которые РФ проводит, к слову, в собственной акватории. Эта озабоченность искусственная и используется Вашингтоном для нагнетания обстановки», — заявил сенатор.

Также Клинцевич заметил, что такое внезапное формирование военно-морской группы и отправка ее как реакцию на учения РФ выглядит довольно странно.

Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» был спроектирован НПО машиностроения в двух вариантах — подвижном «Бастион-П» и стационарном «Бастион-С». Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс».

Напомним, в четверг, 18 апреля, в береговом ракетном соединении Балтийской военно-морской базы в Калининградской области отработали маневры по уничтожению кораблей условного противника комплексами «Бастион». Об этом рассказал штаб Балтийского флота (БФ).

«Расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» провели электронные пуски противокорабельными ракетами «Оникс» по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника», — говорится в сообщении БФ.