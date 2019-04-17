Тройной удар: новые санкции США

США ввели новые санкции в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин. Ограничения коснутся центробанка Венесуэлы и банка Никарагуа Corporativo (BANCORP). Также в черный список Вашингтона попали сын президента Никарагуа Ортега Мурилльо и глава ЦБ Венесуэлы Рузза Теран.

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Что касается Кубы, то советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что рестрикции затронут организации, связанные с кубинскими властями, а также разведкой, службами безопасности и их сотрудниками, передает Reuters.

Более того, гражданам США будет запрещено посещать Кубу, если это не связано с «семейными делами». Болтон подчеркнул, что эти меры направлены на то, чтобы сохранить финансовые средства в стране.

Эта мера наносит серьезный удар по кубинским мигрантам, которые, после того как предшественник Трампа Барак Обама возобновил дипотношения с Кубой, стали приезжать на Родину.

Обама под конец своего президентства совершил первый за десятки лет визит на Кубу, что выглядело как символ начала новой эры в отношениях двух стран. Несмотря на то что санкции с Кубы не были сняты, поездки американских граждан на остров были значительно упрощены. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал политику США в отношении Гаваны и заявлял о необходимости ее ужесточения.

Для США Куба важна в контексте Венесуэлы. Известно, что обе страны поддерживают между собой тесные военные и политические связи. На днях лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно. По его словам, парламент республики не одобрил их приезд. «В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал [президент Венесуэлы Николас] Мадуро», — заявил Гуайдо.

Со своей стороны, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США по Венесуэле расшатывает устои международного права. Кремль также указал, что двусторонние отношения России с какими-либо государствами не должны волновать третьи страны.

Ранее США пригрозили России противостоянием ее влиянию на Кубе, в Венесуэле и, в целом, во всем Западном полушарии. Об этом заявил глава Госдепартамента Майк Помпео. «Жаль, что прошлая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить [эту ситуацию]. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим [влияние России] и в других местах. Я поеду в этот регион на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе», — подчеркнул госсекретарь.

Новая тактика Вашингтона — помогать свержению правящих властей на Кубе и в Никарагуа так же, как это сейчас происходит в Венесуэле. Об этом в интервью крупнейшему американскому испаноязычному телеканалу Telemundo рассказал руководитель все тот же Помпео.

«Да, администрация президента Трампа сделала это и будет продолжать это делать не только в Венесуэле, но, безусловно, в Никарагуа и на Кубе. И вы это видите. Вы видите это по нашей политике. Она сильно отличается от [действий] предыдущей администрации. Мы признаем, что правительства этих стран жестоко относятся к своим людям, представляя реальные риски, угрозы безопасности для людей, риски для конфиденциальности, в то же время отказывая своим гражданам в основных свободах», — указал дипломат.

При этом эксперты отмечают, что американский чиновник преувеличивает: столь сильного влияния на Кубе у России, как, например, у СССР, давно нет, а на острове вовсю работают компании из Китая, Канады и стран Европы.

Куба, которая при новом президенте страны Мигеле Диасе-Канеле следует путем осторожных реформ, активно поддерживает связи с миром. В марте принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуэльская Камилла стали первыми в истории Великобритании членами королевской семьи, посетившими Кубу с официальным визитом.

В конце декабря 2018 года Национальная ассамблея народной власти одобрила окончательный вариант текста закона, в котором признается частная собственность и наличие рынка.

Все эти нововведения одобряет и поощряет прагматик Рауль Кастро, который пока цепко держит в руках бразды правления Кубой. В 2021 году он собирается совсем уйти из власти и стать, по собственному признанию, «обычным солдатом, защищающим революцию».