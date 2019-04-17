«Жалкая агония»: в чем ошибся Порошенко

После первого тура выборов президента Украины стало очевидно, что штабу Петра Порошенко придется достаточно быстро провести работу над ошибками.

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В ходе предвыборной кампании президент опирался на триаду «армия — вера — язык». На определенном этапе Порошенко предложил законодательно утвердить стремление Украины в НАТО и Евросоюз, на другом — получил томос об автокефалии для неканонической «православной церкви Украины».

Однако выбранный Порошенко путь к президентству не принес ему желаемых результатов. Лидером первого тура стал шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24%. Порошенко досталось почти в два раза меньше голосов — 15,95%.

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман считает, что украинский лидер ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях. «Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Стоит отметить, что получение томоса об автокефалии принесло Порошенко не только поддержку националистически настроенной части украинского общества, но и критику. Накануне первого тура выборов предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий рассказал Порошенко о храмах, которые были захвачены сторонниками новой «православной церкви Украины». Он также заявил, что власти вмешиваются в религиозную жизнь.

Президент пообещал детально изучить сложившуюся ситуацию и принять ответные меры. Он также подчеркнул, что правительство не давало соответствующих указаний. О конкретных действиях, предпринятых в ответ на жалобу митрополита, пока неизвестно.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в эфире радио Sputnik, что сложившаяся в религиозной сфере Украины ситуация — свидетельство серьезной ошибки со стороны президента страны.

«Сам Порошенко запустил процесс захвата храмов Украинской православной церкви — это однозначно его «заслуга». Конечно, сейчас, во время избирательной кампании, когда он понял, что его рейтинги не повышаются, в том числе из-за того, что он сделал с православной церковью на Украине, он пытается как-то сгладить свои очень серьезные ошибки, которые еще будут сказываться в течение десятилетий, а может быть, и столетий», — считает сенатор.

Подобного мнения придерживается и депутат Украины пятого-седьмого созывов политик Владимир Олейник.

«Были захваты храмов, а не добровольный переход к «новой церкви». Сегодня храмы пустуют, священников нет. А сам Порошенко уже бросил эту затею, потому что она ему ничего не дала, наоборот, он получил отторжение в обществе. Как говорится, что посеял, то и пожинает», — считает он.

Возникают проблемы и с попытками переименовать каноническую УПЦ в Русскую православную церковь. После первого тура выборов появилась информация, что административный суд Киева признал противоправными соответствующие действия спикера Верховной рады Андрей Парубия.

Кроме того, с трудностями приходится сталкиваться самой новой церковной структуре. 6 апреля Иерусалимский патриархат принял решение ужесточить проверку духовенства Украины. Подобные меры были приняты для того, чтобы в Пасхальной литургии принимали участие только «настоящие священники».

«Представители из нового образования ПЦУ уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь все справки и документы тщательно перепроверяются», — заявил настоятель киевского храма святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный).

Что же касается сферы армии, на которой Порошенко также сделал акцент в предвыборной кампании, то здесь президент, как он считает, получил то, к чему стремился.

«С гордостью сообщаю — голосование в первом туре в армии я выиграл. И для меня очень важна такая оценка меня не просто как президента, а как верховного главнокомандующего. Особенно те, кто на фронте с 2014, — они воочию увидели, какое огромное расстояние прошли за это время ВСУ», — написал Порошенко в своем твиттере 16 апреля.

Однако оправданы ли ожидания президента от результатов голосования в армии — неизвестно. Порошенко действительно стал лидером, но с незначительным отрывом — он получил 12 836 голосов. При этом 12 423 военнослужащих поддержали Зеленского.

Кроме того, как сообщает издание «Вести Украина», шоумен одержал победу в большинстве спецучастков.

Логическим завершением предвыборной кампании Порошенко должен был стать закон, регулирующий статус украинского языка. Однако соответствующий документ вызвал большой резонанс на Украине. Депутаты внесли около 2 тыс. поправок. Процесс работы над проектом длится с октября, и, как ожидается, принят будет только 25 апреля, уже после второго тура президентских выборов.

Противники законопроекта утверждают, что вопрос языка — это далеко не то, на чем следовало сосредоточиться президенту. В первую очередь, украинцев волнуют низкие зарплаты и высокий уровень коррупции.

«И все эти годы мы получили насмешки со стороны, рассказывание, что мы какие-то не такие патриоты, что мы должны говорить на украинском, а то мы потакаем агрессору, и прочие нравоучения, которые тем более были мерзкими, зная, какую коррупцию развели эти господа. И вот теперь жалкая агония морального уродства.

Все официантки, кассиры с «неправильными взглядами» вдруг пошли на участки, чтобы напомнить всем этим Забужко [украинская писательница Оксана Забужко] и Ницоям [украинская писательница Лариса Ницой] и прочим… из обслуги, что если вы не предлагаете внятные условия жизни, то вас выкинут, какую бы гуманитарную трескотню вы не разводили по ходу», — написал в своем фейсбуке украинский политолог Юрий Романенко.

Сам Порошенко уже назвал свою главную ошибку. По мнению президента, он не услышал украинцев. Об этом глава государства написал в своем твиттере 16 апреля.

«Не слышать людей — очень опасно. Это была одна из моих ошибок, которую я должен признать и извиниться за нее. Потому что ключевая позиция не только в компетентности, но и на уровне стратегической коммуникации и доверия, которое люди оказывают человеку на той или иной должности», — заявил Порошенко.

Того же мнения придерживается и глава штаба президента Олег Медведев. Он заявил, что в ходе предвыборной кампании в достаточной степени не работал коммуникационный канал кандидата с избирателями.

«Мы, наверное, жалеем, что на острые вопросы недостаточно отвечали ранее. Возможно, тогда бы не было такого негатива, накопленного в обществе к Порошенко, который нам реально нужно преодолевать», — сказал он в интервью «Би-Би-Си Украина».

В то же время в эфире ток-шоу «Пульс» Порошенко заявил, что имеет все шансы одержать победу во втором туре выборов. Он также рассказал, какие реформы намерен провести в ходе второго срока — большая часть из них так или иначе касается стремления Украины в Европейский союз.

Так, президент заявил, что сосредоточит усилия на обеспечении энергетической независимости страны, продолжении работы по таможенному Шенгенскому союзу, а также цифровом союзе Украины и Европы. «Главное — не потерять темпы, чтобы нас не развернули», — заявил Порошенко.