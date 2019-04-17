Новый срок Нетаньяху: что ждет русских евреев

После подведения окончательных итогов голосования в Израиле стало очевидно, что президент страны Реувен Ривлин поручит Биньямину Нетаньяху сформировать правительство. Долгожитель политического олимпа, Нетаньяху в случае успешных коалиционных переговоров возглавит правительство уже в пятый раз. Его партия «Ликуд» вместе с союзниками опередила своего ближайшего конкурента леволиберальный блок «Кахоль-Лаван».

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В коалицию с «Ликуд» входят религиозные партии Израиля «Бейт-Иегуди», «ШАС» и «Яхадут, а — Тора», а также центристская партия «Кулану». Всего правая коалиция набрала 65 из 120 мест в парламенте.

О поддержке премьера заявила и партия «Наш дом Израиль» (НДИ), которую возглавляет известный израильский политик Авигдор Либерман, в прошлом министр обороны в кабинете Нетаньяху. Тем не менее, между Либерманом и израильским премьером сохраняются определенные разногласия, а потому, как объяснил «Газете.Ru» избранный в новый состав кнессета депутат от НДИ Евгений Сова,

поддержка кандидатуры Нетаньяху «не означает, что мы у него «в кармане» и автоматически присоединимся».

Популярный в Израиле журналист Сова впервые получил кресло в кнессете — всего у партии пять депутатских мест, но даже это небольшое количество дает ей большое поле для маневра. Без голосов НДИ у Нетаньяху нет необходимого парламентского большинства.

Для вхождения в правительственную коалицию с «Ликуд» партия «Наш дом Израиль», объясняет Сова, намерена добиться от Нетаньяху четких гарантий исполнения трех требований: изменение политики в области безопасности и ужесточение действий в отношении радикальной группировки ХАМАС, проведение закона о призыве учащихся религиозных заведений в армию, а также увеличение социального обеспечения.

«Мы намерены требовать повышение пенсий и социальных пособий, что существенно улучшит экономическое положение выходцев из бывшего СССР, не успевших заработать достаточный стаж после репатриации в Израиль», — говорит депутат.

Переговоры НДИ и других правых союзников с лидером «Ликуд» должны завершиться за 28 дней — столько времени закон отводит для формирования правительства. В случае если этого не произойдет, президент может передать мандат для формирования правительства другому политику.

Либерман проведет жесткий курс

Политический обозреватель, член бюро партии «Ликуд» Ариэль Бульштейн уверен, что сформированная по итогам переговоров правая коалиция «обещает быть устойчивой». Партия «Наш дом Израиль» станет в ней ключевым игроком, а Либерман займет в ней высокий правительственный пост: «Он существенно повлияет на проводимую политику», — обещает политик.

Либерман известен как сторонник жесткого курса по отношению к ХАМАС, и в конце прошлого года это стало причиной его ухода из правительства. Политик заявил, что возобновление перемирия с ХАМАС недопустимо: «Сейчас мы, как государство, покупаем кратковременный покой, и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности», — говорил он, объявляя о своей отставке.

По мнению Бульштейна, представителя «Ликуд»,

тот факт, что правые партии получили больше голосов, чем левые, означает, что избиратель будет поддерживать жесткий курс. Как отметил эксперт, он заключается в «бескомпромиссной борьбе с теми, кто мечтает уничтожить Израиль».

Считается, что во многом победе Нетаньяху на выборах помогла поддержка американского президента Дональда Трампа, который преподнес своему израильскому коллеге серьезный подарок: буквально за несколько дней до выборов Вашингтон признал право на расположенные на границе между Сирией и Израилем Голанские высоты за еврейским государством. Это решение было принято вопреки резолюции ООН, в которой эта территория признавалась оккупированной.

Еще одной инициативой Трампа в помощь правому правительству под руководством Нетаньяху станет «мирный план» израильско-палестинского урегулирования. В настоящее время команда президента США обсуждает его с лидерами арабских стран, совершая поездки по региону. Как отмечает издание Times of Israel, план предусматривает массированную экономическую помощь палестинским территориям, однако, скорее всего, не будет включать в себя создание Палестинского государства. По мнению Бульштейна, это позитивная новость для тех, кто голосовал за правую коалицию, так как ее сторонники считают, что такое государство «станет оплотом терроризма в регионе».

Стоит отметить, что главный оппонент Нетаньяху на выборах лидер леволиберальной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не заявляет однозначно, выступает ли он за создание отдельного государства Палестина. В то же время он заявил, что будет говорить со всеми, кто предлагает «дипломатическое решение» конфликта.

Для «Кахоль-Лаван» переход в оппозицию — это и возможность усилить критику будущего израильского премьера. Известно, что партия не согласилась на предложение президента Израиля о создании правительства национального единства вместе с «Ликуд».

«Думаю, что в данных обстоятельствах в сегодняшних реалиях мы не сможем быть частью подобного правительства», — ответил на предложение израильского президента один из лидеров партии «Кахоль-Лаван» Габи Ашкенази.

Лидер партии, экс-глава генштаба Израиля Бени Ганц дал понять, что сосредоточит усилия на критике Нетаньяху: «Нетаньяху собирается создать коалицию, которая будет помогать ему укреплять его юридическую позицию и в конце концов отодвинет Израиль от закона и демократии», — уже заявил политик в интервью 12 телеканалу израильского ТВ. Речь идет об обвинениях в адрес израильского политика в коррупции, о выдвижении которых заявил в феврале генпрокурор Израиля. Сам Нетаньяху все обвинения отрицает. По его словам, он является жертвой «политической охоты на ведьм».