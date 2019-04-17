Мертвые утки: за что Трамп выслал российских дипломатов

По данным «десятков» источников The New York Times, президент США Дональд Трамп изначально скептически отнесся к предположению, что Россия причастна к отравлению Скрипалей, и не планировал высылать российских дипломатов в ответ на возможную «атаку» в Солсбери.

Однако впоследствии директор ЦРУ Джина Хаспел убедила Трампа пойти на этот шаг, показав ему снимки отравленных, как утверждает Лондон, нервно-паралитическим веществом «Новичок»: наибольшее впечатление на президента произвело фото мертвых уток.

Известно, что президент США довольно чувствителен к подобным вещам — СМИ писали, что он отдал приказ атаковать объекты в Сирии также после того, как увидел на экране пострадавших от «химатаки» детей в апреле 2017 года в Идлибе. Впоследствии, правда, выяснилось, что применение химического оружия было постановкой. Кстати, как выяснилось позже, кадры самой атаки ему показала его дочь Иванка.

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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, проживавший в британском городе Солсбери, был отравлен предположительно нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте 2018 года. В инциденте британские власти практически сразу обвинили Москву.

После отравления Скрипаля и его дочери Юлии США выслали из страны более 60 российских дипломатов. Так же поступили и страны ЕС, хотя некоторые государства ограничились символическим количеством российских дипработников.

США в настоящее время готовятся к новому раунду антироссийских санкций. По данным источников агентства Bloomberg, санкции планируется ввести против России именно в связи с делом Скрипалей.

Первый раунд санкций по делу Скрипалей был запущен в августе прошлого года. Тогда американская администрация воспользовалась действующим законом «О контроле за химическим и биологическим оружием» и ввела запрет на поставку в Россию электроники и различной продукции двойного назначения. Москве тогда же были выдвинуты требования — предоставить гарантии неприменения химоружия, допустить на свою территорию инспекторов ООН или других международных организаций. Поскольку Москва отрицает свою причастность к инциденту с отравлением Скрипалей, эти указания были проигнорированы.

В декабре прошлого года представитель Госдепа США заявил, что Россия не выполнила требования закона и сейчас решается, каким должен быть второй пакет санкций. Он подчеркнул, что американская администрация никогда заранее не объявляет, какие ограничительные меры будут введены.

Ранее новыми полномочиями в том числе в связи с делом Скрипаля была наделена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Она получила возможность не только заявлять о факте применения химического оружия, но и возлагать ответственность на применившую его страну.

Между тем, российские власти настаивают на возможности свидания как с экс-полковником, так и с его дочерью, на что британские власти идти не хотят.

При этом недавно состоялась встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко с Чарли Роули, который пострадал также предположительно от воздействия «Новичка» в британском городе Эймсбери. Роули, правда, стал случайной жертвой возможной атаки — он подобрал упаковку духов, в которой, как утверждают британские следователи, находилось отравляющее вещество.

Встреча Роули и посла прошла в апреле 2019 года. Российский посол провел для Роули его брата Мэтью краткую экскурсию по резиденции диппредставительства в Лондоне, вручил гостям книги в подарок и передал копии доклада «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленного российским посольством в ответ на расследование британской стороны.

«Должен сказать, что большая часть вопросов [от Роули] была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок», — отметил российский дипломат.