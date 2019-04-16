«Самым порядочный олигарх»: отец Зеленского о Коломойском

Александр Зеленский, отец кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, назвал Игоря Коломойского, экс-губернатора Днепропетровской области, «самым порядочным» олигархом. Об этом он сказал в интервью изданию «Страна.ua».

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По словам отца актера, именно действующий президент Украины Петр Порошенко начал говорить про то, что Коломойский помогает его сыну в предвыборной гонке. Но это, считает Зеленский-старший, лишь слухи.

Он объясняет отсутствие поддержки финансовым положением беглого олигарха, который беднее украинского главы «в десять раз». «Нет денег на наблюдателей, офисов нет. Поэтому Петр Порошенко пусть хоть бы совесть имел, такое плести. <…> Я думаю, что он не помогает Вове, я же вижу это все. Билбордов же мало», — сказал отец шоумена.

Кроме этого, он напомнил и про заслуги бывшего главы национализированного Приватбанка перед народом. Александр Зеленский считает, что он «спас Днепропетровскую область», будучи ее губернатором в 2014 году. «Да пусть бы он вернулся», — выразил свое мнение отец Владимира Зеленского. Он добавил, что Коломойский ему кажется среди всех украинских олигархов «самым порядочным».

Помимо этого, Александр Зеленский, завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана), рассказал изданию о том, что не хотел, чтобы его сын становился президентом.

«Мы с мамой этого не очень хотели. Но уже сейчас, конечно, мы болеем за него. Надо изменить систему. Система грязная – это факт. И тот, кто ее поддерживает, не думает об Украине – он думает о своих интересах. <…> Я молю Бога, чтобы изменилась Украина. Очень хочу», — сказал преподаватель.

Александр Зеленский при этом отметил, что его сын не держится за должность, а хочет изменить страну в лучшую сторону, подобно его герою сериала «Слуга народа», который «хочет, желает перемен, он не кривит душой».

«И я не думаю, что он сильно хочет быть президентом – он просто не хочет жить в такой стране. Хочет ее изменить», — сказал Зеленский о своем сыне Владимире.

При этом он добавил, что перестанет уважать кандидата в президенты, «если он предаст», если не будет работать во благо Украине и ее граждан. «Вова знает, что папа позвонит и скажет: «Я отказываюсь от тебя». В нашей семье так», — добавил он, говоря о возможных изменениях сына в худшую сторону.

Александр Зеленский также поделился своим мнением по поводу сложившейся в стране ситуации. «У меня такое впечатление, что создалась этакая коррупционная модель и сожрала Украину. Потом эта модель переместилась на низшие уровни, на области, города. Это страшно. А как это сломать? Я не знаю. Нужны надежные люди. Это непросто, конечно», — сказал преподаватель института.

Между тем он отметил, что считает своего сына Владимира Зеленского великим, но не потому, что тот может стать президентом. «Я люблю великих людей. Но не президентов. Должность не определяет сущность человека. Для меня величие человека определяет, к примеру, наличие Нобелевской премии. Это великие люди, очень великие для меня. Великий художник, великий актер – Вова Зеленский. Великий», — подчеркнул отец шоумена.

Напомним, что глава украинского государства Петр Порошенко считает Зеленского «марионеткой» бизнесмена Игоря Коломойского. «Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — заявил в конце марта действующий президент Украины.

Свою позицию Порошенко аргументирует тем, что Игорю Коломойскому принадлежит телеканал «1+1», который регулярно показывает юмористические шоу возглавляемой Зеленским студии «Квартал 95».

Сам экс-глава нацбанка Украины, против которого там ведется расследование, заявлял, что у него с кандидатом на пост президента Украины нет никаких финансовых отношений.

В начале апреля стало известно, что в отношении Игоря Коломойского сотрудники ФБР начали расследование, подозревая его в отмывании денег в США. Эксперты считают, что этот факт может сильно ударить по репутации актера, так как многие видят в Зеленском ставленника олигарха. Это обосновывается тем, что единственным шансом Коломойского вернуть отнятый у него «Приватбанк» и восстановить свои позиции на политической арене является победа Зеленского на президентских выборах.

В настоящее время бизнесмен внесен в список врагов Украины на сайте «Миротворец» за «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран», «сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине», «манипуляцию общественно значимой информацией» и «организацию распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале».