Ни шанса у Порошенко: Зеленский увеличил отрыв

Если бы выборы президента Украины проводились в середине апреля, то 72,2% жителей страны проголосовали бы за шоумена Владимира Зеленского, а 25,4% — за нынешнего главу государства Петра Порошенко, таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

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Также стоит отметить, что 50,6% опрошенных считают, что в случае участия в дебатах Зеленский будет «искренним» на них, с этим ответом не согласны 28,4%. В случае же с Порошенко только 19,3% респондентов считают, что президент Украины будет искренним в ходе дебатов, а 63,1% этого мнения не разделяют.

Кроме того, 41,9% украинцев считает, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% назвали их желанными, но не обязательными (всего — 68,7% хотели бы, чтобы дебаты состоялись). Четверть опрошенных (24,7%) считают дебаты ненужными, а 6,6% не определились со своей позицией или отказались отвечать.

Интересно отметить, что опрошенным был также задан вопрос: «Что из перечисленного на карточке Вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней?». Лидеры ответов таковы: снизить тарифы на коммунальные услуги — 39,1%; подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента — 35,5%; начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений — 32,4%, и на четвертом месте ответ — начать переговоры с Россией (23,3%).

«Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины по трехступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%», — говорится в комментарии КМИС.

Ранее сообщалось о несостоявшихся 14 апреля дебатах Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Руководством стадиона был одобрен запрос на проведение дебатов 19 апреля, тогда как представители Порошенко согласовывали другую дату — 14 апреля, однако на этот день в «Олимпийском» было запланировано другое мероприятие.

В тот день

Порошенко со сцены на стадионе «Олимпийский» в Киеве исполнил песню «Ти ж мене підманула»,

которую посвятил своему сопернику Зеленскому. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, на самом деле Порошенко адресовал песню не Зеленскому, а Украине и ее народу.

«По Фрейду сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни «Ти ж мене підманула» <...> Подсознательно он высказал обиду народу и стране, отказавшимся поддерживать его кандидатуру на выборах», — считает парламентарий.

Спикер Госдумы добавил, что «поток сознания» Порошенко указывает на «его судорожные попытки ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами».

Позже Порошенко без приглашения появился на передаче канала «1+1» «Право на власть», откуда связывался с Зеленским, предлагая приехать в течение 40 минут и провести дебаты. Артист от внезапного приглашения отказался, поскольку в это время находился в Париже и готовился ко встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Далее оппоненты спорили о дате проведения дебатов. Затем Порошенко начал говорить, но Зеленский перебил его, указав: «Нашей команде никто не будет ставить условий», после чего стороны еще некоторое время дискутировали, перебивая друг друга, а потом Зеленский повесил трубку, передает НСН.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.

Лидером голосования стал Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался Порошенко, который набрал 15,95%.

Дебаты кандидатов перед вторым туром состоятся 19 апреля, передает ФАН.

«Решение граждан Украины о голосовании на президентских выборах зависит от трех важнейших взаимосвязанных установок: интенсивность негативного отношения к России, глубина отчуждения от «коррумпированного олигархического режима» и усталость от войны и желание мира «прямо сейчас», — пояснил российский политик и историк Сергей Станкевич.