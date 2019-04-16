Покушение? У дома Зеленского задержали пулеметчиков

Группу злоумышленников, вооруженных тяжелым 12,7-мм пулеметом ДШК, задержали в Киевской области возле поселка Иванковичи, где расположен дом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об инциденте сообщил советник главы МВД Украины, народный депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передает ФАН.

«Группа [злоумышленников] переоборудовала джип «Тойота Прадо» под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более 3-х км»,

— написал нардеп в своем фейсбуке.

Реклама

Неизвестные готовили убийство из мотивов мести, добавил Геращенко. Киллеров задержала национальная полиция Украины и спецподразделение КОРД. «Они <...> задержали троих опасных бандитов и сберегли жизни людей», — добавил украинский парламентарий.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган вскоре после этого опровергла информацию о покушении на шоумена Владимира Зеленского. По ее словам, задержанная группа вооруженных людей готовила покушение на известного криминального авторитета из Львова, передает НСН.

Однако, добавила Сарган, украинские СМИ ошибочно трактовали данное событие и преподнесли его общественности как покушение на Зеленского.

«Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет», — подытожила пресс-секретарь.

Сейчас Украина ожидает второго тура президентских выборов, назначенного Центральной избирательной комиссией на 21 апреля. Перед днем голосования кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский встретятся на публичных дебатах 19 апреля в 19:00 на киевском стадионе «Олимпийский».

Ранее Зеленский ответил на вызов Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах и назначил местом встречи крупнейший стадион Украины. Кандидат также подчеркнул, что трансляцию дебатов должны вести все без исключения телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или [олигарха Игоря] Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — обратился Зеленский. Порошенко согласился на условия оппонента, написав «стадион — так стадион» в своем твиттере.

При этом кандидаты все еще не могут договориться о дате проведения дебатов. Ранее стало известно, что к руководству «Олимпийского» в Киеве поступили заявки на организацию дебатов: представители Петра Порошенко обозначили в заявке 14 и 19 апреля, штаб Владимира Зеленского — только 19 апреля.

Днем 14 апреля Порошенко пришел на «Олимпийский», чтобы провести дебаты с Владимиром Зеленским, однако его оппонент в этот день на стадионе так и не появился. В результате украинский лидер прождал своего оппонента в течение 45 минут, которые он дал актеру, чтобы добраться до места встречи. По мнению политика, этого времени было бы достаточно, чтобы его оппонент смог приехать из любого конца Киева.

Порошенко считает, что, не прибыв на место дебатов, которые он назначил, Зеленский проявил неуважение, прежде всего, к народу, к избирателям, а не к президенту, который бы «сцепил зубы и стерпел».

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков подчеркнул, что 14 апреля никаких дебатов не должно было быть, а также назвал прошедшее на «Олимпийском» мероприятие «агитационным митингом» Порошенко. «Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», — сказал Разумков.

Сам Зеленский также ответил Порошенко на маневр с дебатами. Кандидат в президенты Украины записал видеообращение для действующего украинского лидера, в котором он призывает своего оппонента меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского» и больше работать.

«Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» пришли к «я сделаю».

А именно: посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли: о наших моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и наоретесь на стадионе», — сказал Зеленский.