Новая война? Трамп ударил по стражам исламской революции

Признание «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) «террористической организацией» поможет усилить давление на правительство Ирана, заявил ранее президент США Дональд Трамп: «Это посылает четкий сигнал Тегерану, что его поддержка терроризма будет иметь серьезные последствия».

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Сообщение о занесении КСИР в перечень террористических организаций было опубликовано в федеральном регистре. Решение вступает в силу 16 апреля.

По сути, это означает, что Вашингтон может начать преследование лиц, связанных с этой организацией, а также заморозить ее финансовые активы, если таковые есть на территории США.

Подобный шаг — в определенной степени беспрецедентный: США впервые объявляют террористической официальную государственную структуру.

Более того, Белый дом ранее назвал КСИР «структурой иранского правительства по управлению и финансированию террористических кампаний».

При этом США вполне могут ожидать «провокационные действия«с иранской стороны, полагает эксперт по Ближнему Востоку аналитической группы Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

«КСИР, вероятно, попытается ответить. Но, учитывая, что сеть организации долгое время находилась под наблюдением, конечно, существует возможность нанести ответный удар», — говорит «Газете.Ru» эксперт, отмечая, что, естественно, конфликтогенность в отношениях Вашингтона и Тегерана в регионе Ближнего Востока лишь возрастет.

Тем не менее, признание КСИР «террористической организацией» развязывает руки США в вопросе действий против тех структур «стражей», которые находятся в «серой зоне».

Америка спит, а стражи нет

«Корпус стражей исламской революции» — одна из самых могущественных организаций Ирана. Это элитное военизированное формирование было создано в 1979 году на волне иранской исламской революции и впоследствии стало частью вооруженных сил этого государства. Главой КСИР является верховный главнокомандующий Али Хаменеи. В состав организации входят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. «Стражи» также занимаются подготовкой добровольческих отрядов народного ополчения.

КСИР известен участием в военных действиях в Сирии на стороне сил президента Башара Асада. Организация тесно связана с ливанской шиитской радикальной политической силой «Хезболла», также присутствующей в Сирии. В составе «корпуса» — более 120 тыс. человек.

Боевое крещение КСИР получил во времена ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Из нее «стражи» вышли «мощной, проверенной в боях силой», говорится в опубликованной в 2012 году в США книге «Иранская революционная гвардия: пока Америка спит, опасность растет».

В работе бывшего офицера американской военной контрразведки Стивена О'Херна отмечается, что «стражи» распространяют свое влияние не только на Ближнем Востоке, но даже в странах Латинской Америки. При этом основной мишенью для КСИР стали именно США и, как отмечает автор исследования, военнослужащие «корпуса» стоят за атаками против американцев в Ираке и Афганистане.

Став самой влиятельной силой Ирана, КСИР сегодня обладает крупными финансовыми ресурсами: под его управлением находятся многочисленные финансовые и девелоперские структуры с оборотом в миллиарды долларов.

Возросшая в последние годы финансовая активность «корпуса» начала напрягать даже руководство Ирана.

В 2016 году корпус был вынужден избавиться от части непрофильных активов, власти также арестовали за коррупцию одного из менеджеров крупной компании, связанной с КСИР. Как отмечала Financial Times, подобные меры «проводились незаметно, чтобы не подорвать положение КСИР».

Эти меры стали возможными благодаря действиям президента-реформатора Хасана Роухани, который поставил в известность верховного правителя Ирана о том, что одна из проблем коррупции связана с «контролем «стражей» над большой частью экономики».

«Сторонники Роухани активно пытаются подорвать позиции религиозных фондов и Корпуса стражей исламской революции в экономической и политической жизни Ирана», — писал в 2018 году на сайте Московского центра Карнеги специалист по Ирану Николай Кожанов.

Однако действия США в отношении КСИР связывают руки иранским реформаторам. Так, в нынешних условиях любые действия против «стражей» будут выглядеть как помощь врагу. Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами заявил, что

действия США только увеличат популярность «стражей».

В Тегеране уже оценили действия США в отношении «стражей». Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф предупредли, что действия Вашингтона приведут к неконтролируемой конфронтации в регионе. Он подчеркнул, что именно США несут ответственность за любые возможные последствия.

В Иране подчеркнули, что в ответ могут внести вооруженные силы США в «список террористов»: «Если КСИР включат в список террористических группировок в США, то мы [Иран] добавим ВС США в черный список террористов рядом с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России)», — говорил ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности Хешматолла Фалахатпишех.

Журналисты американского консервативного журнала Spectator также полагают, что действия Вашингтона могут спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке, которого Трамп обещал избежать во время предвыборной кампании за пост президента США в 2016 году.

Трамп боится войны, но его действия, которые поддерживает тандем — советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео, — подталкивают Вашингтон к новому конфликту.

В противостоянии между США и Ираном главным выгодоприобретателем становится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который долгое время выставлял Тегеран в качестве врага номер один, пишет The Washington Post. Обращает на себя внимание тот факт, что решение Вашингтона признать КСИР «террористической организацией» было принято за день до выборов в Израиле — чтобы оказать поддержку лидеру правой партии «Ликуд» Нетаньяху.

Стоит отметить, что, выступая против «стражей», Вашингтон активно поддерживает иранскую радикальную группировку «Народные моджахеды», которая борется против иранского правительства. Члены организации в свое время совершали атаки и против американских военных, а сама она также была занесена в список «террористических». В 2012 году, правда, ее из него исключили. В настоящее время «моджахеды» пользуются покровительством советника Трампа по нацбезопасности Болтона, который в 2017 году посетил съезд организации в Париже. Там он назвал ее «жизнеспособной оппозицией правлению аятолл».

В этом же году группа отставных американских политиков направила в адрес Трампа письмо, в котором говорилось о необходимости более тесного взаимодействия с иранской оппозицией, в том числе и с организацией «Народные моджахеды».