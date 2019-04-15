«Делать революцию»: что Савченко посоветовала Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала поведение действующего президента Украины Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве 14 апреля. Ее комментарий был размещен на ее странице в фейсбук.

«Бегать с рупором желто-голубым — это очень хорошо, показывать, что ты с народом — тоже очень хорошо. <...> Это было смешно и гадко», — сказала она в видео,

записанном на заседании Броварского межрайонного суда, где решается вопрос о продлении ее меры пресечения по делу о подготовке вооруженного переворота в стране.

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Кроме того, нардеп добавила, что украинскому лидеру не хватало «грейдера как в 2014 году», чтобы вылезть и «начать снова делать революцию».

Напомним, что бывшую летчицу Надежду Савченко подозревают в подготовке госпереворота и теракта на Украине. Кроме того, ее обвиняют в организации покушений на высшие должностные лица страны. По закону ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. При этом ее не лишали статуса депутата Верховной рады Украины.

Ее комментарий относился к дебатам, на которые 14 апреля пришел Петр Порошенко. Он планировал, что на встречу с ним в спорткомплексе «Олимпийский» в Киеве приедет и Владимир Зеленский, чтобы совместно ответить на вопросы журналистов.

Но Владимир Зеленский не пришел, объяснив это тем, что дату и время уже назначили, и это не 14 апреля.

«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича [Порошенко] 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском». Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти», — сказал спикер штаба шоумена по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что если Порошенко не сможет прийти 19 апреля, то это будет значить только одно — он «хочет реально уйти от этих дебатов».

Украинский лидер пришел на стадион в минувшее воскресенье и прождал там 45 минут. Порошенко посчитал, что этого времени его оппоненту хватит, чтобы доехать на встречу из любого конца украинской столицы.

Во время своего сольного выступления перед избирателями и журналистами Порошенко сказал, что Зеленский проявил неуважение, прежде всего, к народу, так как не приехал на стадион.

В штабе Зеленского на это ответили, что не участвуют в «агитационных митингах» главы государства. «Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича [Порошенко] под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта конституции», — подчеркнул представитель штаба Зеленского Разумков в разговоре с «Интерфаксом-Украина».

Во время проведения этих одиночных дебатов Порошенко обратился к Зеленскому: «Кстати, не бросайте трубку. Это не тот разговор, который я бы хотел слышать от украинского кандидата на пост президента».

После того, как в 15:00 время истекло, действующий глава государства сказал, что не стоит терять интерес к процессу и что он сделает «несколько предложений, чтоб эти дебаты организовать».

Тут же он предложил Зеленскому принять участие в записи эфира программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 15 апреля, где можно провести и дебаты.

«Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, «Свобода слова». Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Это чрезвычайно ответственное действие», — предложил Порошенко своему оппоненту.

В случае если у Зеленского не получится и в понедельник, он готов пригласить его на дебаты и в другой день, чтобы шоумен смог рассказать поделиться с избирателями своими планами в случае победы.

Украинский глава государства добавил, что сожалеет, что журналистам не удалось задать свои вопросы Владимиру Зеленскому, а жителям Украины услышать на них ответы.

В конце этого мероприятия лидер страны вышел на сцену, установленную перед стадионом и исполнил там народную песню «Ти ж мене пiдманула», а также станцевал перед гражданами.

По подсчетам МВД Украины, 14 апреля к стадиону пришли около 5 тыс. человек. В то же время пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что на выступление Порошенко на стадион «Олимпийский» в Киеве пришли 20 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, в штабе Зеленского сообщили, что, если у кандидатов на пост президента Украины не получится встретиться в одном месте 19 апреля, можно будет провести дебаты при помощи телемоста в прямом эфире, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если Петр Порошенко будет у студии на «Общественном», а мы будем на НСК «Олимпийский», пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире», — сказал председатель штаба Владимира Зеленского Иван Баканов. Он отметил, что они идут навстречу и предлагают такой вариант, чтобы «ни у кого не создалось впечатления», что они избегают дебатов.