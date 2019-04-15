Займитесь делом: Зеленский выложил видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для действующего украинского лидера Петра Порошенко, в котором он призывает своего оппонента меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского» и больше работать.

«Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» пришли к «я сделаю».

А именно: посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, о чем вы забыли: о наших моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и наоретесь на стадионе», — сказал Зеленский.

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В своем обращении актер говорит об общественной активистке Екатерине Гандзюк. Женщину облили концентрированной серной кислотой возле ее дома в прошлом году. Говоря о «Свинарчуках», кандидат на пост президента Украины имеет в виду экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Олега Гладковского-Свинарчука и его сына Игоря. По информации СМИ, они имеют отношение к коррупции в оборонном секторе.

Помимо этого, Зеленский вспоминает задержанных в ноябре 2018 года моряков. Их арестовали в районе Керченского пролива за вторжение в территориальные воды России на Черном море.

В заключение своего обращения к Порошенко, Зеленский сказал: «Шоумен может стать президентом, а то, что президент стал шоуменом, — это обидно».

Днем 14 апреля Порошенко пришел на стадион «Олимпийский» в Киев, чтобы провести дебаты с Владимиром Зеленским. Но тот не прибыл.

В результате украинский лидер прождал своего оппонента в течение 45 минут, которые он дал актеру для того, чтобы тот появился на стадионе. По мнению политика, этого времени было бы достаточно, чтобы его оппонент смог приехать из любого конца столицы Украины.

Порошенко считает, что, не прибыв на место дебатов, которые он назначил, Зеленский проявил неуважение, прежде всего, к народу, к избирателям, а не к президенту, который бы «сцепил зубы и стерпел».

«Кстати, не бросайте трубку. Это не тот разговор, который я бы хотел слышать от украинского кандидата на пост президента», — обратился украинский лидер к оппоненту. Порошенко отметил, что гордится тем, что занял второе место по итогам первого тура выборов.

В 15:00, когда время истекло и ведущий сказал об этом главе государства, он попросил «не терять интерес, мы будем делать несколько предложений, чтоб эти дебаты организовать». И в то же время выразил сожаление, что у журналистов не получилось задать свои вопросы Владимиру Зеленскому, а жители Украины не услышали ответы на них. Но Порошенко, как и обещал, сделал «предложение» Зеленскому об еще одном дне проведения дебатов — 15 апреля на эфир программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, «Свобода слова». Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Это чрезвычайно ответственное действие», — предложил Порошенко своему оппоненту.

Тут же он сказал, что если у Зеленского не получится приехать и в понедельник 15 апреля, то он готов «и послезавтра» пригласить его на дебаты, чтобы шоумен смог рассказать избирателям о своих планах и предвыборной программе.

После окончания своего выступления перед журналистами лидер страны вышел на сцену, установленную перед стадионом и исполнил народную песню «Ти ж мене пiдманула», а также станцевал перед гражданами.

По подсчетам МВД Украины, на это мероприятие пришли около 5 тыс. человек. В то же время пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что на выступление Порошенко в «Олимпийский» в Киеве пришли 20 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, в штабе Зеленского заявили, что он ранее уже указал точную дату и время дебатов, которые должны пройти на территории спорткомплекса.

«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича [Порошенко] 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском». Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», — сказал спикер штаба шоумена по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».