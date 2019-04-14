«Блицкриг в Венесуэле не удался»: что США требуют от России

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео в рамках продолжающегося турне по странам Латинской Америки провел переговоры с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, в ходе которых стороны призвали Кубу, Россию и Китай прекратить поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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«Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. Они подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — приводит ТАСС сообщение американского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил, что «блицкриг» в Венесуэле властям США не удался, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть режим конституционного президента латиноамериканской страны, передает ФАН.

«Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима США там не удался,

но от цели свержения законного президента Венесуэлы американцы не отказываются», — подчеркнул российский дипломат.

Чуть ранее Помпео обвинил Россию во вмешательстве в суверенные дела Венесуэлы – об этом дипломат заявил на пресс-конференции после встречи с членами Чилийской североамериканской торговой палаты в Сантьяго.

«Если говорить о лицемерных сторонниках невмешательства в дела Латинской Америки, вам нужно беспокоиться о русских. Полеты российской авиации и открытие учебного центра в Венесуэле — явные провокации. Мы не должны позволять, чтобы Россия обострила и без того очень опасную ситуацию в этой стране», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он также указал на активную внешнюю политику Москвы в Западном полушарии в целом.

«Россия, как все в этом зале знают, имеет давние связи с авторитарными лидерами на Кубе и в Никарагуа. Она продает оружие, использует все виды пропаганды в этих странах. В Никарагуа Россия открыла центр подготовки полицейских и спутниковый комплекс недалеко от столицы. Как и деятельность Китая в Венесуэле, итоги присутствия России в Никарагуа, мягко говоря, не очень хорошие», — добавил госсекретарь.

В ответ на это зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что Соединенные Штаты сами назначили президента суверенной страны — Венесуэлы, что является грубейшим нарушением международного права и Устава ООН.

«Теперь американцы всему миру позиционируют Гуайдо как единственного представителя венесуэльского народа, хотя этого «президента» вообще никто не избирал,

и конституция Венесуэлы не предусматривает возможности трансформации председателя парламента в главу государства. Это полный абсурд», — пояснил сенатор.

Мадуро же предостерег сторонников Запада от военного вторжения в свою страну, в частности он предупредил о недопустимости интервенции бразильского лидера Жаира Болсонару, передает НСН.

«Угрожать военным вторжением стране в нарушение устава ООН, международных и гуманитарных прав, соглашений о сотрудничестве между Бразилией и Венесуэлой, существующих более 100 лет? Венесуэльский народ категорически отвергает эту угрозу войны и военного вторжения со стороны Болсонару в отношении доблестного, мирного народа Венесуэлы», — сказал венесуэльский лидер.

При этом сам Болсонару признался: он работает с правительством США над тем, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы. Бразильский лидер отметил, что в случае военного вторжения в республику собирается в первую очередь обратиться к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу с просьбой скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

В конце января нынешнего года в Венесуэле вспыхнули массовые акции протеста. В ходе митинга в Каракасе Хуан Гуайдо объявил себя временным венесуэльским лидером. Он заявил, что его поддерживают вооруженные силы, и выразил намерение провести новые выборы.

Полномочия спикера парламента признали президент США, власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и ряда других стран. Россия, Китай, Турция, Белоруссия, Индонезия, Иран, Италия заняли сторону избранного президента Венесуэлы. По мнению Мадуро, Гуайдо является «марионеткой Вашингтона», а США пытаются совершить в стране переворот.