Минус одна дата: когда пройдут дебаты Порошенко и Зеленского

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский не смогут провести дебаты на стадионе в Киеве 14 апреля, так как там пройдет музыкальный форум, сообщает ФАН.

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Представитель Петра Порошенко подавал запрос на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» на 14 и 19 апреля, в то время как представитель его оппонента запрашивал только 19 апреля. Однако в пятницу, 12 апреля, стало известно, что на первую дату запланировано другое мероприятие. Об этом сообщил основатель сервиса по продаже билетов Максим Плахтий на своей странице в фейсбуке.

По его информации, в период с 13:30 до 14:40 дебаты там действительно пройдут. «А именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019 (конференция концертной индустрии. — «Газета. Ru»)», — пишет Плахтий в официальном обращении.

«Уважаемые кандидаты в президенты и их команды. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас!» — добавил он.

Тем временем действующий глава украинского государства пытался устроить дебаты со своим оппонентом по телефону в прямом эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает ФАН.

«Я бы хотел обратиться к господину Зеленскому. Я приглашаю — с разрешения ведущей — на дебаты сегодня в эту студию. Сейчас вечер, город свободный, доехать можно в течение 40 минут», — сказал он.

Но ведущая программы уточнила, что актер не сможет прибыть в студию, так как направляется во Францию. Позже с Владимиром Зеленским удалось установить связь по телефону.

«Девятнадцатого числа на НСК «Олимпийский». Точка», — заявил шоумен.

Порошенко во время программы выказал уверенность, что дебаты пройдут с Зеленским 14 апреля на стадионе. При этом они спокойно ответят на все вопросы украинцев. А 19 апреля они смогут поговорить уже в студии «Общественного телевидения», как и положено по законодательству страны. Кроме того, он добавил, что готов встретиться с оппонентом и между 14 и 19 апреля.

Провести перед вторым туром выборов дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве предложил Владимир Зеленский после проведения первого тура. Одним из его условий была сдача крови на алкоголь и психотропные вещества. Петр Порошенко принял это предложение.

«Я приглашаю и зрителей, и все каналы для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему отказаться от этого предложения», — сообщил украинский лидер.

Однако кандидаты не могли договориться о точной дате. Владимир Зеленский предлагал только 19 апреля. Об этом он сообщил своим подписчикам в одном из видеообращений. Эта дата как раз приходится на последнюю пятницу перед вторым туром голосования.

Сначала Порошенко согласился. Однако потом он стал настаивать на 14 апреля, когда и собирался ждать Зеленского на стадионе. 19 апреля Порошенко предложил провести дебаты на государственном телеканале.

О том, что действующий глава Украины готов к любой дате, заявил председатель его фракции Артур Герасимов. «Порошенко ждет Зеленского на дебаты, по сути, — подчеркиваю, по сути, и 14, и 19 апреля», — передает его слова «Эспресо ТВ».

Однако позже в предвыборном штабе Петра Порошенко высказали мнение, что проводить дебаты кандидатов на стадионе 19 апреля слишком поздно. Спикер штаба главы государства Олег Медведев подчеркнул, что Порошенко будет в них участвовать только в том случае, если дебаты на стадионе пройдут 14 апреля.

Представители фракции Порошенко считают, что Зеленский специально делает все, чтобы отсрочить дату проведения дебатов. Так как если встреча пройдет 19 апреля, то у журналистов и избирателей не будет возможности тщательно проанализировать ответы политиков, поскольку 20 апреля — «день тишины».

После того как актер предложил в качестве места проведения стадион, в ЦИК Украины напомнили, что по закону дебаты должны проходить за два дня до выборов в студии телеканала «Общественное телевидение». Это, как подчеркнула глава комиссии Татьяна Слипачук, — официальное мероприятие, которое оплачивается из государственного бюджета. Она также отметила, что в постановлении ЦИК указан конкретный адрес телестудии, куда должны приехать кандидаты.

Приоритет закона подчеркивает и представитель штаба действующего президента страны Олег Медведев. «Петр Порошенко придет на дебаты 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на Общественном телевидении. Требование закона является приоритетом», — заявил представитель штаба.

При этом он не исключил возможного участия украинского лидера в беседе на стадионе 19 апреля. Он отметил, что Порошенко возможно придет, «но только в то время, в которое он будет свободным от обязанностей, которые на него, как на кандидата в президенты, возлагает закон».