В порошке до макушки: опубликован новый ролик о Зеленском

Оранжевая фура проносится мимо кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, осыпая его белым порошком — такой сюжет у нового ролика, опубликованного в фейсбуке группой «Бойкот Партии Регионов», передает ФАН.

«Теперь Аваков доволен? С ним [Зеленским] все в порядке, потому что он под кайфом», — такими словами сопровождается провокационный ролик.

Двумя днями ранее в телеграм-канале, предположительно связанном со штабом президента Украины Петром Порошенко, был опубликован ролик, на котором Зеленского сбивает оранжевый грузовик. После этого на зеленом фоне появляется полоска белого порошка, которая, видимо, должна натолкнуть зрителя на мысль о наркотическом веществе.

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В команде Зеленского заявили, что видео было смонтировано на основе последнего агитационного ролика самого кандидата от «Слуги народа». По факту угрозы или применения насилия в отношении государственного или общественного деятеля — кандидата в президенты Украины —

главное следственное управление национальной полиции открыло уголовное производство по соотвествующей 346-й статье Уголовного кодекса.

«Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от кокаина, который появляется после…» — отметили в штабе Зеленского.

В команде Зеленского также обратили внимание на то, что 7 апреля в аккаунтах Порошенко в различных социальных сетях появилось сообщение, в котором президент признавал свои ошибки и говорил о готовности измениться. В сообщении при этом была указана ссылка, по которой он предлагал пройти своим подписчикам. После введения по указанному адресу регистрационных данных пользователь якобы получал SMS-сообщения со ссылками на Viber-чат и телеграм-канал Порошенко. Именно этот канал и опубликовал провокационный видеоролик.

«Что будет завтра? Понятно одно: наша команда рекомендует Владимиру усилить охрану. Думайте», — заканчивается сообщение команды Зеленского.

Намек на наркотики связан с отказом Зеленского повторно пройти анализы на алкоголь и запрещенные вещества. Об этом заявил руководитель штаба Зеленского и юрист студии «Квартал 95» Иван Баканов.

Он отметил, что Владимир Зеленский сдал анализы на медицинское исследование в соответствии с действующим законодательством Украины. «Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов — это уже полный абсурд», — сказал Иван Баканов.

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на следы наркотиков и алкоголя в крови. Зеленский сдал кровь в лаборатории Eurolab. Результаты исследования не показали следов психоактивных веществ в крови кандидата, передает НСН. Результаты анализов Петра Порошенко также были отрицательными. Медицинская экспертиза была одним из условий проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины.

При этом шоумен поставил в качестве условия для дебатов не только тест на наркотики, но и формат дебатов. Зеленский потребовал провести их на крупнейшем стадионе Украины — «Олимпийском» а Киеве, построенном еще при СССР и вмещающем 70 тыс. человек. Кандидат также подчеркнул, что трансляцию дебатов должны вести все без исключения телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или [медиамагната Игоря] Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», — обратился Зеленский. Порошенко согласился на условия оппонента, написав «стадион — так стадион» в своем твиттере.

При этом кандидаты, кажется, не смогли договориться о дате проведения дебатов. Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на организацию дебатов: представители Петра Порошенко обозначили в заявке 14 и 19 апреля, штаб Владимира Зеленского — только 19 апреля.

Ранее штаб Зеленского настаивал на проведении дебатов 19 апреля, это пятница перед днем тишины. Порошенко предложил в ответ встретиться на стадионе 14 апреля, а уже 19 числа — в телестудии.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля, об этом официально объявил ЦИК Украины.