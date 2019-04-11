Задний ход: Литва отозвала своего посла из России

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится «уязвимым» из-за угроз после вердикта суда по «делу 13 января» и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

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«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в «деле 13 января», — сообщила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Министр иностранных дел Литвы также отметил, что ситуацию с Мотузасом осложняет наличие у него статуса специального свидетеля, который ему присвоили в рамках дела о незаконной выдаче шенгенских виз совладельцу Нового промышленного банка Ринату Насырову и его сыну.

Глава МИД Литвы добавил, что послу, возможно, некоторое время «лучше не ехать в Россию».

Президент страны Даля Грибаускайте подчеркнула, что Мотузас из-за своего статуса бросает тень на дипломатическую службу. Это означает, что лицо, обладающее статусом специального свидетеля, может иметь отношение к преступлению, однако оснований серьезно его подозревать недостаточно.

Напомним, что по делу о торговле влиянием в Литве проходят бывший дипломат Римантас Шидлаускас, гражданин РФ, банкир Ринат Насыров и предприниматель Альбинас Беляускас. По версии литовской прокуратуры, Шидлаускас за взятку пообещал оказать давление на определенных лиц, чтобы Насырову выдали шенгенскую визу.

Мотузас недавно подтвердил, что Насырову и его сыну в конце марта действительно выдали визы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Шидлаускаса. Посол отметил, что Шидлаускас звонил ему в конце марта, чтобы выяснить, получено ли его письмо.

В конце марта 2019 года суд в Вильнюсе признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Их заочно приговорили к 10 и 12 годам заключения соответственно.

Уточняется, что 94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей. Их целью якобы было возвращение Литвы в состав СССР. Это указано в обвинительном акте Генпрокуратуры.

К лишению свободы приговорили и других фигурантов дела. Обвинения в «осуществленной советской агрессии» предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них были привлечены к ответственности заочно. В суд явились лишь два гражданина Российской Федерации — задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Как гласит официальная версия Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о своей независимости от Советского Союза. При взятии советскими военными и спецподразделениями Вильнюсской телебашни, а также здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек и более тысячи пострадали.

В ответ на действия Литвы Следственный Комитет РФ начал проверку литовских судей, которые вынесли этот, по мнению России, несправедливый приговор.

Литовский суд в октябре 2016 года постановил опросить экс-президента СССР Михаила Горбачева в качестве свидетеля. Соответствующий запрос был отправлен в Минюст РФ. Российская сторона не согласилась оказывать содействие в расследовании этого дела и отказалась опрашивать бывшего главу СССР. Сам политик заявил, что не намерен ни очно, ни заочно принимать участие в судебном процессе в Литве. «К тому, что я говорил ранее по этому вопросу, мне добавить нечего», — заявил он.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного приговора»). Как считают российские следователи, литовским судьям было известно, что предъявляемые обвинения искажают события января 1991 года.

Отметим, что «дело 13 января» — одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых в истории судопроизводства независимой Литвы.