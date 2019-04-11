Курс на ЕС и НАТО: украинские учебники по истории дополнят

Главный специалист директората дошкольного и школьного образования Минобразования Раиса Евтушенко в четверг, 11 апреля, заявила, что Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать авторам учебников по истории для 11-х классов включить информацию о курсе страны в ЕС и НАТО.

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Она добавила, что макеты новых учебников будут обсуждаться в Минобразования в период с конца июня по начало июля 2019 года.

Евтушенко отметила, что с дополненными учебными пособиями пока ознакомились лишь эксперты. В министерстве образования их еще не видели.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскритиковал нововведение.

«Сколько бы на Украине ни говорили о Евросоюзе и НАТО, к этим организациям на самом деле они не приблизятся. Пишущие данные учебники люди, конечно, хотят этого. Но вступления в организации не произойдет потому, что большинство граждан Украины ни в ЕС, ни в НАТО попадать не желают. У них открываются глаза, украинцы начинают понимать, что проблемы, которые испытывает их страна, связаны с тем, что действующий президент тянет Украину в неприродные и неестественные организации», — сказал он.

Цеков считает, что новые учебники не принесут правительству государства желаемого результата, так как для граждан Украины «курс в Евросоюз и НАТО является совершенно ненужным».

Ранее стало известно, что в учебники по истории для 11-х классов украинских школ добавят раздел о предоставлении Украине томоса об автокефалии и истории создания новой церкви в государстве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Украины.

Глава украинского Минобразования Лилия Гриневич выступила в пользу этого дополнения, сказав, что получение томоса и создание Православной церкви Украины является «важным событием с точки зрения истории».

Политик добавила, что приказ о преобразовании учебных программ был подписан 21 февраля. «Для нас было принципиально к этому времени прислать учителям информационные материалы, которыми они могут пользоваться уже в этом году», — сказала она.

Сообщается, что печать новых учебных пособий по истории для 11-х классов назначена на 2019 год.

Готовится еще одно нововведение в области школьного обучения на Украине, пишет ФАН. В рамках программы реформы среднего образования, одобренной Киевом, власти десяти регионов сообщили о намерении ввести в школах и средних специальных учебных заведениях «альтернативную систему оценивания знаний».

Подразумевается, что в течение учебного года школьники и слушатели курсов колледжей и ПТУ будут получать взятые из Интернета изображения в форме поднятого вверх большого пальца руки или определенного выражения «желтой рожицы». Эти символы заменят традиционные отметки.

На инициативу отреагировали по-разному. Например, бабушка ученицы 6-го класса одной из школ в Черниговской области обратилась в учебное заведение своей внучки за объяснением.

Накануне учитель биологии, выполняя указания местного отдела образования, оценил знания Алины в «желтый кружочек с закрытыми глазками и красными щечками». На вопрос бабушки школьницы, бывшей учительницы описываемой школы, что это за «народное творчество» в дневнике девочки, педагог заявил, что это инновационный подход.

«Мы не должны травмировать детей шестерками и пятерками. Классический «смайлик» означает отличную оценку, все остальные — в порядке изменения выражения лица «кружочка», соответствуют более низким характеристикам познаний», — сказал он.

Подобный случай произошел в другой школе Черниговской области. Учительница поставила своему ученика сразу четыре «антилайка» — руки с опущенными вниз большими пальцами. В разъяснительной записке преподаватель указала, что это является эквивалентом двойки. Если выражаться словами, это означает «очень плохо с двумя минусами».

В итоге тысячи преподавателей по всей Украине подписали петицию и призвали «не превращать школу в филиал социальной сети».