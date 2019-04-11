Смерть в Госдуме: не стало помощника экс-директора ФСБ

В одном из помещений здания Госдумы нашли тело Сергея Шамарина — помощника умершего неделю назад депутата, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник во фракции «Единая Россия».

«Сергей Шамарин скончался в своем кабинете. Насколько нам известно, они [Ковалев и Шамарин] долго работали вместе, это его давний товарищ», — отметили в ЕР.

Накануне стало известно, что Министерство культуры примет решение о выдаче прокатного удостоверения фильму Павла Лунгина «Брат­ство» не раньше 12 апреля. В предстоящую пятницу в Минкультуры пройдет показ ленты, на котором будут присутствовать сам режиссер и депутаты Госдумы. После этого состоится обсуждение, тогда как окончательный вердикт вынесут до следующего дня, заявили в пресс-службе министерства.

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Сам Лунгин предположил, что причиной происходящего стала смерть Николая Ковалева, который скончался в пятницу, 5 апреля. По словам Лунгина, именно на его воспоминаниях был основан сценарий ленты.

«Видимо, это связано с тем, что умер Николай Дмитриевич Ковалев, которого мы в понедельник похоронили, и вот начались нападки. А упрекать в непатриотичности генерала армии и экс-начальника ФСБ — это, знаете…» — заметил режиссер.

Николай Ковалев скончался после тяжелой продолжительной болезни на 70-м году жизни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего парламентария и разведчика.

«Сегодня ушел из жизни наш близкий товарищ, замечательный человек — Николай Дмитриевич Ковалев. Приношу искренние соболезнования его родным, близким. Всю свою жизнь Николай Дмитриевич посвятил служению Отечеству. Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения», — указал спикер.

Он напомнил, что Ковалев на протяжении двадцати лет избирался от разных регионов страны.

«Николай Дмитриевич внес значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства, работая в Комитете по безопасности,

возглавляя Комитет по делам ветеранов. Обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, он пользовался заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за ее пределами, работая на посту спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму. Его заслуги отмечены многочисленным наградами. Светлая память Николаю Дмитриевичу», — подчеркнул депутат.

Ковалев он был одним из авторов Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», а также инициатором внесения поправок в закон «О противодействии терроризму», передает НСН.

Также был членом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и председателем Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

В ноябре прошлого года на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов. В конце 2016 года Коробов попал в санкционный список США. В январе 2018 года газета The Washington Post писала, что, несмотря на санкции, он вместе с директорами СВР и ФСБ Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым посещал Вашингтон, где прошла встреча с тогдашним директором ЦРУ Майком Помпео.

Начальник ГРУ до генерала Коробова — Игорь Сергун — также скоропостижно скончался в январе 2016 года от инфаркта. Генералу было всего 58 лет. Западная исследовательская компания Stratfor заявила, ссылаясь на свои источники, что Сергун умер или даже был убит 1 января 2016 года, выполняя некую секретную миссию в Ливане. Российская сторона заявила, что генерал Сергун умер от сердечного приступа в подмосковном санатории, передает ФАН.