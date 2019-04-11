Месть США? Кто стоит за арестом Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено отказал в предоставлении политического убежища скандальному австралийскому журналисту, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. После этого общественный деятель, скрывавшийся последние семь лет в здании эквадорского посольства в Лондоне, был арестован британской полицией прямо в здании дипмиссии.

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«Эквадор принял суверенное решение отозвать разрешение на дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола о сотрудничестве. Я потребовал от Великобритании гарантий того, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь», — рассказал эквадорский лидер в своем видеообращении, размешенном в твиттере.

Сети уже появилось видео ареста 47-летнего журналиста. На записи видно, как задержанного под руки выводят из здания дипломатической миссии латиноамериканской страны и силой сажают в полицейский фургон. Сам Ассанж, отпустивший густую белую бороду, при этом кричит, выражает протест и заявляет о необходимости сопротивляться, передает НСН.

«Великобритания должна сопротивляться, вы можете сопротивляться!» — кричал задержанный, закованный в наручники.

Фоторепортаж: Первые кадры задержания Ассанжа __is_photorep_included12296251: 1

По словам представительства полиции, Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году. Теперь журналист предстанет перед Вестминстерским мировым судом в Лондоне, и это произойдет как можно скорее, добавили в полиции. Сейчас фигурант находится в центральном полицейском участке Лондона.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил президента Эквадора после ареста Ассанжа.

«Джулиан Ассанж не герой, никто не стоит над законом.

Он прятался от правды годами. Спасибо Эквадору и президенту Ленину Морено за сотрудничество с МИД Британии. Ассанж предстанет перед правосудием», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос о возможном предоставлении Ассанжу политического убежища российскими властями, передает RT.

«Он в Лондоне арестован, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», — сказал представитель Кремля.

В посольстве России в Лондоне заявили, что запросов от Ассанжа о предоставлении убежища не поступало. В целом же Москва встретила новость об аресте Ассанжа негативно.

«Рука «демократии» сжимает горло свободе», — так арест Ассанжа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что преследование Ассанжа похоже на политическое, а не реально мотивированное.

«Всем очевидно, что речь идет не о каких-то обвинениях в уголовных преступлениях, которые высказывались в отношении Ассанжа первоначально. Пока в общественном сознании остается только то, что

он участвовал в разоблачении целого ряда явно противоправных действий Запада, главным образом Соединенных Штатов. Теперь ему последовательно и цинично мстят»,

— указал сенатор.

Парламентарий также отметил, что задержание Ассанжа носит показательный характер и направлено на предупреждение подобных действий со стороны других граждан.

«Они хотят продемонстрировать, что никто не может рассчитывать на какую-то защиту, иммунитет и заступничество. На фоне этого вспоминается ситуация с Эдвардом Сноуденом, который принял единственно верное решение и попросил убежище у России, внятно отстаивающей свой суверенитет», — резюмировал член верхней палаты российского парламента.

Адвокат Ассанжа Джен Робинсон указала на роль США в выдаче ее подзащитного британским правоохранительным органам.

«Ассанж был арестован не только за нарушение условий освобождения под залог, но и в связи с запросом США об экстрадиции. Американский ордер был выдан в декабре 2017 года и связан с тайным сговором, в котором был замешан Челси Мэннинг», — пояснила юрист.

Европейская комиссия назвала произошедшее «судебным делом» и призвала не вмешиваться в него. Об этом рассказал официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. По его словам, высший орган исполнительной власти Европейского союза не комментирует ситуацию, однако внимательно за ней следит.

«ЕК исходит из того, что этот арест произведен на основе европейского ордера. Когда есть судебное постановление, чиновники не должны вмешиваться», — указал европолитик.

Рафаэль Корреа, который был президентом Эквадора, когда Ассанжу было предоставлено убежище, осудил решение своего преемника. Он написал в твиттере, что

Ленин Морено является «величайшим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки».

Главный прокурор Швеции Ингрид Исгрен — страны, которая вела дело о якобы совершенных Ассанжем преступлениях сексуального характера, допустила возобновление расследования, закрытого в 2017 году.

«Для нас это тоже новость, поэтому мы не смогли занять позицию в отношении имеющейся информации. Мы также не знаем, почему он находится под арестом. Мы следим за развитием событий», — добавила правоохранитель.

Информатор Wikileaks и экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден напомнил, что ООН признала преследование Ассанжа нарушением прав человека, и указал на значимость личности Ассанжа в мировом масштабе.

«Фотографии посла Эквадора, приглашающего полицию Великобритании в посольство, чтобы вытащить журналиста — нравится это или нет — попадут в учебники истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это темный момент для свободы прессы», — добавил Сноуден.

Генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристофер Делуар заявил, что происходящее в Лондоне является карательной мерой. Также он подчеркнул, что ситуация создает опасный прецедент для работы журналистов и их источников, «которых США, возможно, захотят преследовать в будущем», передает РЕН ТВ.

Ассанж в 2006 году вместе с группой единомышленников основал сайт, который публиковал засекреченную информацию, полученную из анонимных источников — WikiLeaks.

Международную известность Ассанж получил после того, как в апреле 2010 года на сайте WikiLeaks была выложена видеозапись расстрела двумя американскими вертолетами Apache группы гражданских лиц в Багдаде в 2007 год.

Позднее сайт опубликовал тысячи конфиденциальных документов из переписки американских дипломатов. Их появление вызвало широкий политический и общественный резонанс. Чтобы гарантировать конфиденциальность информаторов и редакторов WikiLeaks, было решено перенести сервер сайта в Швецию, так как законодательство этой страны обеспечивает надежную защиту анонимности пользователей.

В связи с этим в августе 2010 года Ассанж приехал в Швецию и подал заявление на предоставление вида на жительство и разрешения на работу. Однако в том же месяце правоохранительные органы Швеции выдвинули против него обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок.

Ассанж отрицает совершение данных преступлений. Окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. Ассанж был вынужден перебраться в Великобританию. В декабре 2010 года Ассанжа задержали в Лондоне по запросу шведских правоохранительных органов, но затем отпустили под залог в £240 тыс. В феврале 2011 года британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям.