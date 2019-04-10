«Очень деньги нужны»: что ПАСЕ просит у России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой, в частности, указывается на необходимость сохранения членства России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию, а также выплатить взносы в бюджет организации. За принятие документа выступили 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 дипломатов, передает ТАСС.

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«Санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации. В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ», — поясняется в резолюции.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в этой связи подчеркнул, что Россия вернется в ПАСЕ только при восстановлении российской делегации полноценных прав, передает ФАН.

«И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах… Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права», — добавил российский депутат.

Двумя днями ранее

Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что в настоящее время риск выхода России «навис над организацией», и это станет настолько же «серьезным событием, как и Brexit».

Ранее Ягланд признавал, что лишение России права голоса в ПАСЕ привело к кризису в организации. Генсек отмечал, что такие меры не приведут к «возвращению» Крыма Украине, а также не улучшат правозащитную ситуацию в России.

В свою очередь, председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико выступал против санкций и ограничительных мер, наложенных на российских коллег. К тому же он предполагал, что возвращение России в ПАСЕ оказало бы благоприятное влияние на работу организации.

«Участие России в работе этой организации является основополагающим для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать сам принцип межпарламентского диалога», — подчеркнул Фико, по мнению которого Россия и Италия должны взаимодействовать для «решения глобальных проблем».

Со своей стороны, директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия ожидает от Совета Европы восстановления своих прав. По его словам, Москва не стремится к конфронтации и открыта для взаимодействия.

«Ожидаем от них восстановления наших законных прав, после чего наши выплаты будут возобновлены в полном объеме. Необходимо продолжать работу, направленную на формирования общего гуманитарно-правового пространства от Атлантики до Тихого океана. В случае крайних мер со стороны европейских стран, ответственность за развал общеевропейского дома ляжет на тех, кто затеял конфронтацию», — напомнил дипломат.

Сейчас задолженность России перед СЕ составляет около €60 млн. По крайней мере, об этой сумме говорил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген. Москва заявила, что до полного восстановления прав Европа не получит ни единого евро.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что такое решение было принято исключительно в интересах граждан.

«ПАСЕ отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать»,

— отметил спикер.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой также заявил, что Россия не приемлет ограничения в правах в ПАСЕ.

«ПАСЕ не получит российского взноса. Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит. Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее на январскую сессию в Страсбург для подтверждения полномочий», — отмечал парламентарий по итогам консультаций с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Женеве.

В январе нынешнего года Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что, среди прочего, привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России и возвращением российской делегации в организацию. Киев выразил возмущение в связи с произошедшим.

В январе 2015 года Парламентская ассамблея лишила российскую делегацию права голоса до апреля 2015 года. В ответ российская делегация покинула ПАСЕ, передает НСН.