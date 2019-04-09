«Один раз до свадьбы»: Порошенко открестился от алкоголя

Намеки на алкогольную зависимость Петра Порошенко являются «фейками», заявил президент Украины в эфире телеканала ICTV. По его словам, его жена «видела его пьяным всего раз» еще до их свадьбы, более 35 лет назад.

«Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает», — подчеркнул он.

Кроме того, Петр Порошенко заявил, что у него нет доказательств наркотической зависимости своего соперника — кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Однако, по его мнению, поведение комика «вызывает обоснованное подозрение».

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«Я не утверждал и не утверждаю, что Владимир Зеленский — наркоман, потому что я не имею для этого никаких оснований... Когда с удивлением услышал обращение от Владимира, что мы должны пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость, я был несколько удивлен», — отметил украинский лидер.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее заявил, что быть подшофе — естественное состояние Порошенко, передает ФАН.

«Это естественное состояние Порошенко, а сегодня — тем более. По словам ближайшего окружения, Порошенко не просто пьет — он бухает. Причем ему совсем нельзя, у него есть проблемы — диабет и прочее. Пьянствует просто на рабочем месте, об этом говорят люди в его администрации»,

— заявил экс-парламентарий.

С ним солидарен другой бывший деятель украинской политики, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает НСН.

«Проблемы с алкоголем у Порошенко давно есть, это точно. Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться. Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться.

Сейчас видимо, доза ему нужна меньшая, так как алкогольное опьянение переходит в перманентное состояние», — заявил политолог.

При этом экспресс-тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом журналистам рассказал главврач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый.

3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский принял вызов Порошенко участвовать в дебатах перед вторым туром выборов. При этом он предложил провести их не в телестудии, а на стадионе «Олимпийский». Среди условий, выдвинутых Зеленским, — медобследование на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов.

Утром 5 апреля Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре спорткомплекса «Олимпийском» в Киеве. «По разрешению человека, который проходил осмотр (Порошенко – «Газета.Ru»), мы использовали несколько способов по выявлению психоактивных веществ в организме.

Это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать. Никаких психоактивных веществ найдено не было», — сказал Ярый на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Сам Зеленский также сдал анализ крови 5 апреля в клинике «Евролаб». Он отказался делать это в спорткомплексе «Олимпийский», поскольку считает, что медпункт стадиона ангажирован. Команда Зеленского транслировала процесс сдачи крови на анализ в стрим-эфире в фейсбуке.

Во втором туре президентских выборов на Украине «слуга народа» будет состязаться с действующим главой государства Петром Порошенко. Ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов в первом туре. Зеленский и Порошенко получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно. Второй тур президентских выборов на Украине официально назначен на 21 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского пройдут 14 апреля на стадионе «Олимпийский».