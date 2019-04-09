Язык до Киева доведет: Порошенко вспомнил русский

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что является «русскоязычным». Такое заявление украинский лидер сделал в эфире телеканала ICTV, передает НСН.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке»,

— подчеркнул он. Порошенко добавил, что «готов написать диктант или сочинение», чтобы доказать свой уровень владения русским языком.

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Всего лишь месяц назад Порошенко, выступая на торжествах по случаю 205-й годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко, заявил: Украина освободилась от «культурной оккупации».

«Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. Песни, фильмы и книги на украинском языке заняли надежные позиции в пространстве страны и сердцах украинцев», – обратился к слушателям украинский президент.

В декабре 2018 года во время встречи со студентами в Днепре президент говорил по-украински и заявил, что является ярким примером того, как «русскоязычный человек» может перейти на украинский.

«Хочу сказать, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий: до 1997 года я не говорил на украинском языке. Я родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик, учился я все время на русском», — заявил Порошенко.

Обещания русским, живущими на Украине, свойственны не только Порошенко, но и его сопернику во втором туре президентских выборов – комику Владимиру Зеленскому.

Ранее Зеленский предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV. Шоумен считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в других странах мира.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — подчеркнул артист.

Он также выразил уверенность в том, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».

Кроме того, Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение, передает ФАН.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием, у нас и так образовательная система сегодня так выстроена», — заявил Зеленский.

Несмотря на заявления Петра Порошенко о своей «русскоязычности», в январе 2018 года президент Украины во время выступления на экономическом форуме в Давосе отказался отвечать на вопрос, заданный ему на русском языке. Вместо этого украинский лидер потребовал «снять вышиванку», в которую была одета задавшая ему вопрос журналистка.

Так Порошенко отреагировал на ее вопрос: «Зачем вы приняли закон о войне?». Он добавил, что ответит, только если вопрос будет задан на украинском языке. Журналистка парировала, что Порошенко «прекрасно понимает русский язык».

«Я понимаю и английский, и другой [язык]. Но на вопросы отвечаю на украинском», — заявил он. После перепалки с Порошенко журналистку вывели из зала охранники.

В своей предвыборной программе Порошенко опирается на политическую триаду «армия — вера — мова». Эти слова подразумевают закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой погибли около 13 тыс. человек, 1,5 млн мирных жителей бежали из региона.