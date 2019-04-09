«Порочная логика»: Климкин не пускает Россию в ПАСЕ

Против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европа (ПАСЕ) выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В своем твиттере политик заявил, что предложивший эту идею генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд руководствуется порочной логикой, передает НСН.

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«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе», — убежден Климкин.

Возможный выход РФ из Совета Европы чреват негативными последствиями, заявил ранее генсек организации Турбьерн Ягланд. По его мнению, Совет Европы — это единственное место, где Россия «связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если РФ выйдет из совета, то Европа увидит другую Россию.

«У нас будет новая разделительная черта в Европе», — добавил Ягланд. Он ранее заявлял, что положение России в СЕ в сложившемся виде неприемлемо — она либо платит и остается в СЕ, либо же уходит.

По мнению политолога Андрея Иванова, выход России из Совета Европы напоминает исключение Советского Союза из Лиги наций в преддверии Второй Мировой войны, передает ФАН.

«Ситуация в какой-то мере напоминает ту, что сложилась накануне Второй мировой войны. Тогда СССР исключили из Лиги наций, и таким образом была утрачена возможность этой организации как-то влиять на события в мире. Совет Европы — это важная структура, в которой состоит большинство стран континента и многие постсоветские государства. Это как бы общие рамки в области соблюдения прав человека на основе общепризнанных норм», — полагает Иванов.

Однако теперь отношения между РФ и СЕ зашли в тупик — у российской стороны из-за присоединения Крыма в 2014 году отобрали право голоса в Парламентской ассамблее, из-за чего РФ отказывается платить членские взносы.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы заявила о сложностях, с которыми ПАСЕ столкнулась после отказа РФ от выплат за 2018 год. В текущем году дефицит бюджета ПАСЕ составил €1,5 млн. Напомним, что, начиная с 2016 года, Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса.

В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что ключ к решению ситуации, создавшейся вокруг отказа России платить взносы в Совет Европы, находится в руках европарламентариев, а отнюдь не у Москвы.

«Все возможно. Но ключ к решению — не у России, он внутри ПАСЕ, создавшей целый клубок проблем для Совета Европы в целом: и юридических, и политических, и, как следствие, финансовых»,

— подчеркнул сенатор.

Еще зимой 2017 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы со всеми соответствующими полномочиями.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек.

Совет Европы — полностью самостоятельная организация, не входящая в систему Евросоюза. В отличие от ЕС, Совет Европы не может издавать обязательные для своих членов законы.

Деятельность СЕ сосредоточена на правовых и правозащитных вопросах. Сегодня его цель определяется как построение Европы без разделительных линий, основывающейся на принципах демократии, прав человека и верховенства закона.

К 2019 году Россия присоединилась к 60 договорно-правовым актам Совета Европы, среди которых: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (кроме моратория на смертную казнь, принятого РФ самостоятельно — «Газета.Ru»), конвенции, касающиеся защиты нацменьшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления, сотрудничества в области образования, спорта и кино.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одна из пяти форм сотрудничества страны с организацией, межпарламентская.