Курсы валют$ 64.83 (-0.026) 73.00 (-0.035)
Москва: +4°C
Выборы в Израиле: Нетаньяху цепляется за власть. LIVE

В Израиле проходят парламентские выборы — онлайн-трансляция

Израиль выбирает себе новый парламент. В случае победы на этих выборах правящей партии «Ликуд», Биньямин Нетаньяху сможет получить пост премьер-министра в пятый раз. В его пользу играет поддержка со стороны Владимира Путина и Дональда Трампа, однако развивающиеся вокруг его фигуры коррупционные скандалы могут привести к поражению. «Газета.Ru» следит за израильскими выборами в текстовой онлайн-трансляции.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:15

Всего в выборах кроме двух главных фаворитов участвуют более 40 политических партий. Израильское издание Haaretz отмечает, что столь большое число политических сил символизирует усталость от долгого правления Нетаньяху. Как отмечает издание, «начало конца долгого господства Нетаньяху над израильской политикой близко».

10:00

Эти досрочные выборы издание The Washington Post называет «референдумом Нетаньяху».

При этом полной уверенности в победе у израильского премьера — одного из самых влиятельных политиков в мире — нет.

09:55

На этих выборах решится судьба нынешнего премьер-министра страны Биньямина Нетяньяху. Он возглавляет Израиль с 1996 года и вновь претендует на кресло премьер-министра. В случае, если по итогам выборов коалиция на основе его партии «Ликуд» сможет победить, чаяния Нетаньяху оправдаются и он станет премьером Израиля уже в пятый раз.

09:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Израиле проходят парламентские выборы, по итогам которых в стране будет сформировано новое правительство.

Мы следим за ходом голосования в текстовой онлайн-трансляции.