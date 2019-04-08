Выборы по-израильски: секс-скандал топит врага Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, который возглавляет Израиль с 1996 года, вновь претендует на кресло премьер-министра. В случае, если по итогам выборов коалиция на основе его партии «Ликуд» сможет победить, чаяния Нетаньяху оправдаются и он станет премьером Израиля уже в пятый раз. Эти досрочные выборы издание The Washington Post называет «референдумом Нетаньяху».

При этом полной уверенности в победе у израильского премьера — одного из самых влиятельных политиков в мире — нет.

В минувшие выходные, как пишет издание Times of Israel, премьер собрал однопартийцев, чтобы заявить им о том, что их главная задача — «уменьшить расстояние» между Ликуд и ее основным соперником «Кахоль-лаван», что в переводе означает «Сине-белый».

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Эта партия, названная так в честь цветов израильского флага, позиционирует себя как леволиберальная политическая сила.

По словам Нетаньяху, в случае, если сторонники партии не мобилизуются перед выборами, премьером может стать представитель «синих и белых» Яир Лапид. Этот политик в прошлом занимал пост главы Минфина в кабинете Нетаньяху. Он ушел в отставку в 2014 году.

При этом главой партии «сине-белых» является экс–глава генштаба Израиля Бени Ганц. Харизматичный и обаятельный военный, Ганц выступает с леволиберальной программой. Он, в частности, хочет ограничить срок полномочий премьер-министра, а также начать переговоры с Палестинской Автономией. При этом у Ганца нет политического опыта, он также малосведущ в вопросах экономики.

К тому же репутацию бравому военному в глазах избирателей может испортить история с женщиной, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

Как сообщили местные СМИ, проживающая в США Нава Рон-Джейкобс заявила, что Ганц неподобающе вел себя с ней, когда они оба жили в кибуце. По словам женщины, Ганц, которому в то время было 18 лет, якобы продемонстрировал ей свои гениталии. Самой Рон-Джейкобс в то время было 14.

Обе политические силы — партия Ганца и премьерский «Ликуд» — идут ноздря в ноздрю, согласно опросам общественного мнения. Битва идет за кресла в израильском парламенте. Он состоит из одной палаты, в нем 120 мест.

Всего в выборах кроме двух главных фаворитов участвуют более 40 политических партий. Израильское издание Haaretz отмечает, что столь большое число политических сил символизирует усталость от долгого правления Нетаньяху. Как отмечает издание,

«начало конца долгого господства Нетаньяху над израильской политикой близко».

Политик пользуется популярностью в консервативных кругах благодаря своей жесткой позиции в отношении палестинцев: «Нетаньяху верит в управление конфликтом, отрицая возможность его урегулирования. Сегодня перед выборами он намекает на возможность аннексии Западного берега или значительной его части. Трудно сказать, является ли это обещание частью предвыборной кампании или реальными планами», — отмечает в недавней статье на сайте Московского центра Карнеги израильский политик и депутат Кнессета Ксения Светлова.

Ту же часть избирателей, которая планирует голосовать против нынешнего премьера, отталкивает выдвинутые против него обвинения в коррупции. В конце марта генпрокурор Израиля заявил, что собирается предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинение в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении общественным доверием. Сам Нетаньяху вину отрицает.

Как отмечает Reuters, из-за обвинений в адрес Нетаньяху его будущее и будущее любого кабмина с ним во главе является туманным, что может привести к новым выборам.

За израильскими выборами следят в Москве и Вашингтоне.

Израильский премьер накануне выборов побывал в России, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Оба политика часто встречаются и испытывают симпатию друг к другу. Во время последнего визита Нетаньяху в Москву Россия передала Тель-Авиву останки израильского солдата Захарии Баумеля, погибшего на территории Сирии во время войны в Ливане 37 лет назад. «Возвращение солдат, живых или мертвых — это очень важное правило, в обществе есть полный консенсус», — говорит об этом событии израильский журналист Гарри Резниковский.

Памятные торжества в связи с возвращением тела солдата объединили различные политические силы страны. О том, что возвращение останков было «моральным долгом», заявил экс-глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман — глава партии «Наш дом Израиль», которая пользуется популярностью у русскоязычных израильтян, также участвует в нынешних выборах.

Правда, эксперты прогнозируют, что партия Либермана в этот раз не сможет получить большое количество голосов избирателей. Сам он заявил, что в случае прохождения в парламент будет создавать коалицию только с правыми политическими силами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не важно, кто одержит победу — премьер Биньямин Нетаньяху или его соперник Бени Ганц, так как «они оба хорошие люди».

Однако, как отмечают израильские обозреватели, президент США не скрывает своих симпатий к Нетаньяху. Незадолго до выборов Трамп фактически подыграл его кампании, подписав во время визита израильского лидера в Вашингтон документ о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами.

Это признание противоречит резолюции Совбеза ООН, которая признает Голаны территорией Сирии. Трамп ранее признал Иерусалим столицей Израиля (также вопреки резолюции ООН) и заявил о переносе в этот город посольства США.

Почитатели Трампа в Израиле активно используют его образ для кампании Нетаньяху. На улицах Тель-Авива во время предвыборной кампании можно было увидеть человека в маске Трампа, который нес в руках портрет израильского премьера.