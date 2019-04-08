«Сгорят в аду»: в УПЦ пообещали кару избирателям Зеленского

Настоятель Владимирского собора Украинской православной церкви Киевского патриархата, протоиерей Петр Зинич пригрозил отправкой в ад всем избирателям, которые проголосуют за актера Владимира Зеленского на предстоящем 21 апреля втором туре президентских выборов.

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«Все, кто проголосуют за клоуна Зеленского — будут гореть в аду», — приводит блогер Александр Дубинский слова священника.

Блогер также указывает на то, что мировоззрение сторонников президента Украины Петра Порошенко может поменяться в случае его поражения на выборах.

«Бог все простит. А мы зафиксируем. И посмотрим, как эти парни будут переобуваться уже через 2 недели», — указал Дубинский.

Несколькими днями ранее сам Зеленский рассказал, что в случае победы будет поддерживать так называемую «Православную церковь Украины» (ПЦУ). Об этом заявила его советник по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

«Украина — светское государство, но для нашей самоидентичности получение томоса — самое важное», — подчеркнула Венедиктова.

Она подчеркнула, что власть не может вмешиваться в религиозные вопросы, но обязана защищать достижения, что и будет делать Зеленский.

В то же время, в Верховной раде заявили, что

команда действующего главы Украины Петра Порошенко поручила представителям «новой церкви» молиться за победу политика во втором туре президентских выборов.

«Команда нынешнего президента делает все, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они используют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — рассказала вице-спикер Рады Оксана Сыроид.

По ее словам, давление оказывается и на воинские части.

«Очень тревожная также информация о давлении на военные части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, также по всем бюджетным учреждениям», — сказала Сыроид.

При этом вице-спикер парламента не пояснила, откуда именно к ней поступила эта информация.

Народный депутат Украины пятого-седьмого созывов, украинский политик Владимир Олейник в этой связи указал, что именно для политической поддержки Порошенко инициировал создание «новой церкви».

«Он же создавал ее под себя, поскольку считает, что он Петр «равноапостольный»… Все это — скрытая агитация, потому что [представители ПЦУ] будут говорить о верховном главнокомандующем, об армии — мол, отечество в опасности. От кого в опасности? Понятно, что от Зеленского. Вот они и «томосоточат»…

Порошенко сейчас обращается ко всем — от бандитов, которые курируют города и населенные пункты, до так называемых священников.

У него выхода нет — сегодня ставки очень высоки», — пояснил политик.

В феврале сообщалось, что жители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили вручить особую награду для Порошенко — «орден Иуды». Для этого они будут собирать осколки боеприпасов, запущенных киевскими военными в сторону ДНР, передает ФАН.

Акция продлится в течение всей предвыборной кампании на Украине. Об этом сообщил на брифинге глава центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Жители вышли с такой инициативой — отлить из тех снарядов, которые прилетают со стороны Украины, орден для Петра Порошенко и вручить ему. Наше движение безусловно поддерживает данную инициативу и объявляет о запуске акции, целью которой будет изготовление «ордена Иуды» и передача его адресату», — сказал он.

За месяц до этого эмигрировавший из Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко на программе «Центральное телевидение» на НТВ заявил, что в доме Порошенко есть собственная церковь, в которой он молится иконам со своим ликом.

«Я был у него дома — у него там своя собственная церковь. В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе»,

— утверждает Онищенко.

Он также рассказал о намерении украинского лидера заниматься «подкупом избирателей» ради сохранения своего поста.

В начале нынешнего года Порошенко ответил на вопрос о возможности захвата храмов канонической Украинской православной церкви.

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — пояснил политик.

Стоит отметить, что протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин Предать призвал предать анафеме Порошенко, передает НСН.