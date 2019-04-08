«Чудо-сказка»: Савченко приписала победу Зеленского себе

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, считает, что ситуация вокруг ее дела помогла Владимиру Зеленскому выиграть в первом туре выборов в президенты Украины, который прошел 31 марта. Об этом она сообщила в письме, опубликованном на ее странице в Facebook.

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Савченко пишет, что на Украине Зеленский стал популярен благодаря роли честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», первый сезон которого вышел на телеканале «1+1» в 2015 году. Его герой по сюжету политической комедии был учителем истории, который случайно стал президентом и начал борьбу с коррупцией и олигархами в стране.

Савченко считает, что, возможно, Зеленский так и остался бы лишь известным артистом, если бы не заявление генпрокурора.

«Когда генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной рады заявил, что депутат Савченко вместе с главой «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном собирались взорвать Верховную раду, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами, украинцы смеялись еще больше, чем над фильмом «Слуга народа», — пишет депутат.

По мнению политика, сериал с его «воображаемыми сценами захвата Верховной Рады» и смертью действующего президента близок украинцам в эмоциональном плане. Надежда Савченко считает, что благодаря кинокартине люди поняли, что есть сила, способная «реализовать их мечты». Эту силу они ассоциируют с «Голобородько-Зеленским», тем, кто им эту мечту подарил.

«Чтобы поверить в чудо-сказку, надо почувствовать, что ее возможно реализовать наяву. Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение. Украинцы поверили в чудо-сказку «Слуга народа». Владимиру Зеленскому осталось только реализовать ее добрую часть в жизнь», — отметила Савченко в письме.

В настоящее время бывшая летчица Надежда Савченко находится под стражей. Ее подозревают в подготовке госпереворота и теракта на Украине. Также ей инкриминируют организацию покушений на высшие должностные лица страны. По версии Генпрокуратуры Украины, среди них были президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов. Согласно украинскому законодательству, ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

При этом ее не лишали депутатского мандата и сейчас она по-прежнему является депутатом Верховной рады Украины.

Как считают следователи, депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале совместно с бывшим руководителем украинского «Центра освобождения пленных» Владимиром Рубаном, которого сотрудники СБУ задержали 8 марта прошлого года. Его обвинили по таким статьям Уголовного кодекса Украины, как «Незаконное обращение с оружием», «Подготовка преступления» и «Террористический акт».

Незадолго до выборов Савченко сомневалась в том, что Зеленский сможет поднять с диванов украинцев.

«Пока Порошенко и Тимошенко топят друг друга, Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно на своем пути к президентству. Владимиру легко зазывать людей на свои концерты, но сможет ли он мобилизовать электорат, поднять избирателей с диванов, вытянуть их из телевизора и призвать доказать все 31 марта (на этот день на Украине назначены президентские выборы. — «Газета.Ru») — покажет время. Потому что Украина — не США и не Франция», — выражала свое мнение политик.

Кроме того, депутат Верховной рады охарактеризовала каждого из главных претендентов на пост главы украинского государства. «Наблюдая за их поведением, закрадывается мысль — а не подсунут нам свинью?.. Порошенко — войну и очередное военное положение… Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко? Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей, украинской, нации?»

Помимо этого, депутат призывала украинцев активно участвовать в выборах. При этом она полагает, что не стоит голосовать за «старых политиков», которые уже более 20 лет находятся у власти.

«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест ROSHEN из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки», — заявила Савченко, добавив, что украинцы должны защищать свои голоса в случае необходимости при помощи народного восстания.

Напомним, что первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По его итогам победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Актера поддержали 30,24% проголосовавших, действующий глава государства набрал 15,95% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.