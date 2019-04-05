Поражение или победа? Новый мэр Риги поддержал Ушакова

Коррупционный скандал вокруг мэра Риги Нила Ушакова вышел на новый уровень — 5 апреля его отправили в отставку. Соответствующее решение принял министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце.

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Он перечислил все претензии к Ушакову, из-за которых мэра отстранили от должности. Главное обвинение — нецелевое использование €18,43 млн. Как отмечается в сообщении министра, эта сумма была неверно указана в отчете о городском бюджете.

В течение 30 дней решение об отставке мэра может быть обжаловано в суде, что и намерен сделать Ушаков. Он также продолжает утверждать, что решение Пуце было политически мотивировано.

«Я являюсь хоть и отстраненным, но председателем думы. Поэтому я позволю себе дальше находиться и работать в этих помещениях, а также максимально быть задействованным в процессах и организации работы Рижской думы, конечно, в соответствии с ограничениями, которые содержатся в распоряжении [министра охраны окружающей среды и регионального развития о моем отстранении]», — заявил Ушаков.

Он также заверил, что никто из сотрудников его бюро уволен не будет.

«Работники моего бюро — они являются работниками бюро мэра, который не уволен с работы, а который на данный момент отстранен от должности. Мы примем детальное решение об организации работы на следующей неделе, но они и дальше помогут обеспечить работу временно исполняющего обязанности мэра и вице-мэра», — рассказал мэр.

Свои полномочия Ушаков передал вице-мэру Риги Олегу Бурову, причем за день до отстранения от должности. Буров — представитель партии «Честь служить Риге», которая состоит в коалиции с партией Ушакова «Согласие». Он, как и Ушаков, является латвийцем русского происхождения.

Пост вице-мэра Буров занял совсем недавно — в декабре 2018 года. Уже тогда в Риге активно обсуждался коррупционный скандал. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провело 30 обысков и задержало семь человек.

Обыски прошли и у занимавшего на тот момент пост вице-мэра Андриса Америкса, который проработал в думе 18 лет. Америкс заявил, что не причастен к махинациям и добавил, что не намерен «оправдываться за то, чего не делал». После этого он принял решение добровольно покинуть пост.

На его место депутаты выбрали Олега Бурова, главу комитета городской собственности Рижской думы. Перед голосованием он заявил, что продолжит возглавлять комитет, а в случае новых обвинений в коррупции, готов покинуть пост вице-мэра.

«Я не боюсь ответственности, но сделаю все, чтобы такого не произошло ни на одном из управляемых мною предприятий», — сказал Буров.

Теперь же, когда над мэром сгущаются тучи, Буров в публичном пространстве занимает сторону Ушакова.

«В политизированной атмосфере последних месяцев забыто обо всех хороших делах, которые самоуправление выполнило под руководством Ушакова», — так он прокомментировал отставку мэра.

Он перечислил заслуги политика перед городом, отметив, что по сравнению с предыдущими градоначальниками, Ушаков хорошо справлялся со своими обязанностями.

Буров также рассказал, какие задачи ставит перед собой на ближайшее время. В частности, он постарается снизить политическую напряженность в думе, чтобы ничего не препятствовало решению хозяйственных вопросов. При этом, и.о. мэра уверен, что сложившаяся ситуация не повлияет на внутренние взаимоотношения в Рижской думе, в частности, не внесет раскол в коалицию, состоящую из двух партий. Стоит отметить, что пост вице-мэра займет Вадим Баранник, член партии «Согласие».

«Я очень надеюсь, что все коллеги — не только 32 депутата, а все 60 депутатов — помнят, что нас избрали рижане, мы получили от них мандат доверия, чтобы работать на их благо и решать хозяйственные вопросы», — подчеркнул Буров.

Олег Буров уже приступил к исполнению обязанностей: «Я могу сказать, что уже с сегодняшнего дня я начал подписывать документы и все письма, которые исходят от Рижской думы».

Новый вице-мэр будет исполнять свои обязанности до 25 мая, в этот день состоятся выборы в Европарламент, куда, кстати, намерен перейти Ушаков, уставший от затянувшегося против него расследования.

Следующие муниципальные выборы пройдут в Риге в 2021 году. Однако кто возглавит столицу до тех пор, если Ушаков потерпит в суде поражение, неизвестно.

Нил Ушаков — сопредседатель партии популярной в Латвии партии «Согласие», которая пользуется поддержкой у русскоязычного населения. Второй сопредседатель партии Янис Урбанович считает, что против Ушакова развернута вражеская кампания, инициатором которой выступают представители Нацобъединения.

Той же точки зрения придерживаются в партии Европейских социалистов (PES), членом которой является «Согласие». По их мнению, представители Нацобъединения запустили механизм отставки рижского правительства в рамках продвижения собственных политических интересов.

В PES считают, что подобные шаги предприняты из-за неспособности «правой» и консервативной партий сформировать новое правительство Латвии после прошедших в октябре выборов в сейм.

Согласно последним опросам, коррупционный скандал повлиял на рейтинг «Согласия», однако эта партия по-прежнему лидирует. Исследовательский центр SKDS и клуб интернет-опросов Factum опубликовали рейтинги партий за март.

Результаты обеих компаний значительно отличаются друг от друга, но в обоих первую строчку занимает ушаковское «Согласие». При этом опросы зафиксировали падение показателей партии после выборов.

Что же касается Нацобъединения, то здесь результаты расходятся. Согласно опросу SKDS, поддержка этой партии снизилась до 5% — это самый низкий ее показатель за год. В рейтинге SKDS Национальное объединение занимает шестое место из десяти.

А исследование, проведенное Factum, демонстрирует совсем другую картину: Нацобъединение занимает второе место с результатом 14%.

В то же время, несмотря на популярность «Согласия», скандал все же может ударить по позициям партии не только в Рижской думе, но и в Европарламенте накануне выборов.

Нил Ушаков уже давно является лицом партии в Латвии. У многих избирателей его имя неразрывно связано с «Согласием», поэтому не исключено, что потеря ключевого поста может лишить партию одного из главных козырей.

Сам Ушаков уверен, что выйдет из сложившейся ситуации победителем: «Полноценно меня могут уволить избиратели или суд. Я абсолютно уверен, что в суде будет доказано, что все, что наделал министр, подписав это распоряжение, — незаконно».