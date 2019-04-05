Еще посидит: Эквадор о выдворении Ассанжа из посольства

МИД Эквадора отказался комментировать информацию о возможном выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне. В ведомстве эти сообщения назвали «слухами».

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«Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения», — заявили в МИДе этой страны.

Ранее портал WikiLeaks со ссылкой на анонимного высокопоставленного источника в Эквадоре сообщил, что Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в ближайшие «часы или дни».

Предлогом для выдворения станет коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено. Власти страны уже якобы договорились с британской стороной об аресте Ассанжа, сообщил портал.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале этого года. В них содержится информация об операции компании INA Investment — офшора, созданного братом президента Морено. В конце марта министр по делам коммуникаций Эквадора Адрес Мичелена заявил, что публикация является частью заговора, спланированного Ассанжем, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и экс-президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, чтоб устроить госпереворот и свергнуть правительство Морено.

После обнародования документов в Эквадоре начали расследование в отношении президента по подозрению в коррупции. При этом адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что основатель WikiLeaks не причастен к обнародованию документов.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, когда он просил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США. Швеция добивалась выдачи Ассанжа по обвинениям в изнасиловании, затем дело в отношении него было прекращено. Несмотря на это, британская полиция подтвердила, что основатель WikiLeaks будет задержан за отказ явиться в суд в 2012 году, как только он покинет дипмиссию Эквадора.

В декабре прошлого года Ассанж стал гражданином Эквадора по своему запросу, эту информацию подтвердили в МИД страны. Тогда же журналист заявил, что в здании посольства в Лондоне ведется слежка.

«Есть факты шпионажа… Эта информация была отослана даже в ФБР США», — заявил он, добавив, что эквадорская разведка якобы вложила «гигантские средства» в техническое обеспечение здания посольства.

Кроме того, Ассанж пожаловался на «комментарии немного угрожающего характера», которые он получал от эквадорских властей в связи с его журналистской работой. Он сравнил себя с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, который, по версии генпрокуратуры Саудовской Аравии, погиб в результате ссоры с сотрудниками консульства в Стамбуле. Эти заявления Ассанжа вызвали гнев прокурора Иньиго Сальвадора, который назвал данное высказывание «бесчестным, безответственным, неприемлемым и ложным».

В марте прошлого года правительство Эквадора перекрыло для Ассанжа каналы связи с внешним миром. Это произошло после того, как его обвинили в нарушении договоренности с властями, по которой он обещал не делать в интернете высказываний, которые могли бы испортить отношения Эквадора с другими странами. Как отмечалось, соответствующее письменное соглашение он подписал в конце 2017 года.

«Правительство Эквадора предупредило, что действия Ассанжа, а именно его сообщения в соцсетях, создают угрозу добрым отношениям страны с Великобританией, другими странами Евросоюза и остальным государствам», — пояснила эквадорская сторона.

В начале нынешнего года министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что, по его мнению, лучшим вариантом для Ассанжа было бы сдаться британским властям.

«Мы видим, что у ситуации сейчас есть два выхода для господина Ассанжа: остаться на неопределенный срок [в посольстве] или сдаться, и этот вариант, как мы считаем, для него самый позитивный», — сказал Валенсия в эфире радио FM Mundo.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства напомнил, что эквадорские власти по-прежнему ожидают от Ассанжа, что он будет выполнять специально разработанный для него протокол поведения и нахождения внутри дипломатического представительства.